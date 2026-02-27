Diretta sorteggi Champions, Europa League e Conference: chi con Atalanta, Roma, Bologna, Fiorentina

Mentre la Juve fa i conti con i "rossi di bilancio" e l'Inter si chiede cosa possa mai essere andato storto nella campagna europea, l'Atalanta si prepara a rappresentare l'Italia in Champions League. Per farlo, la Dea di Palladino ha dovuto vivere un'altra notte magica, con la rimonta da favola ai danni del Borussia Dortmund, sconfitto per 4-1 a Bergamo dopo il 2-0 del Westfalenstadion. Ma le notti europee continuano anche per Roma, Bologna e Fiorentina. I giallorossi di Gasperini si sono accomodati direttamente agli ottavi grazie all'8ª posizione raggiunta nella fase a girone unico, mentre la formazione di Italiano si è aggiudicata entrambi i round dei playoff contro il Brann per 1-0. Non invece la Viola di Vanoli, che dopo il tris in Polonia si è salvata solamente ai supplementari grazie all'eurogol dell'ex Juve Fagioli. Insomma, alle italiane in gara non resta che incrociare le dita.
Sorteggi Champions League: i possibili incroci
- Paris Saint-Germain–Barcellona o Chelsea
- Galatasaray–Liverpool o Tottenham
- Real Madrid–Sporting Lisbona o Manchester City
- Atalanta–Arsenal o Bayern Monaco
- Newcastle Utd–Chelsea o Barcellona
- Atletico Madrid–Tottenham o Liverpool
- Bodo Glimt–Manchester City o Sporting Lisbona
- Bayer Leverkusen–Bayern Monaco o Arsenal
Sorteggi Europa League: i possibili incroci
- Ferencvaros–Porto o Braga
- Panathinaikos–Midtjylland o Betis
- Genk–Friburgo o Roma
- Celta Vigo–Olympique Lione o Aston Villa
- Stoccarda–Braga o Porto
- Nottingham Forest–Betis o Midtjylland
- Bologna–Roma o Friburgo
- Lilla–Aston Villa o Olympique Lione
Sorteggi Conference League: i possibili incroci
- Lech Poznan–Rayo Vallecano o Shakhtar
- Az–Aek Atene o Sparta Praga
- Crystal Palace–Magonza o Aek Larnaca
- Fiorentina–Strasburgo o Rakow Czestochowa
- Samsunspor–Shakhtar o Rayo Vallecano
- Celje–Sparta Praga o Aek Atene
- Sigma Olomouc–Aek Larnaca o Magonza
- Rijeka–Rakow Czestochowa o Strasburgo
Sorteggi Champions, EL e Conference: diretta e dove vederli
Tutti i sorteggi europei sono in programma venerdì 27 febbraio. Al via alle 12 l'estrazione dei club di Champions e alle 13 quelli di Europa League. Infine, il completamento del tabellone degli ottavi di Conference previsto a partire dalle 14. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Sky Sport 24, in streaming sulla piattaforma Now nonché sul nostro sito.