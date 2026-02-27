Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Diretta sorteggi Champions, Europa League e Conference: chi con Atalanta, Roma, Bologna, Fiorentina

L'urna di Nyon pronta a estrarre tutti gli incroci degli ottavi europei. Riflettori puntati sulle formazioni di Palladino, Gasperini, Italiano e Vanoli
4 min
sorteggi Champions LeagueSorteggi Europa Leaguesorteggi conference league

Mentre la Juve fa i conti con i "rossi di bilancio" e l'Inter si chiede cosa possa mai essere andato storto nella campagna europea, l'Atalanta si prepara a rappresentare l'Italia in Champions League. Per farlo, la Dea di Palladino ha dovuto vivere un'altra notte magica, con la rimonta da favola ai danni del Borussia Dortmund, sconfitto per 4-1 a Bergamo dopo il 2-0 del Westfalenstadion. Ma le notti europee continuano anche per Roma, Bologna e Fiorentina. I giallorossi di Gasperini si sono accomodati direttamente agli ottavi grazie all'8ª posizione raggiunta nella fase a girone unico, mentre la formazione di Italiano si è aggiudicata entrambi i round dei playoff contro il Brann per 1-0. Non invece la Viola di Vanoli, che dopo il tris in Polonia si è salvata solamente ai supplementari grazie all'eurogol dell'ex Juve Fagioli. Insomma, alle italiane in gara non resta che incrociare le dita.

Sorteggi Champions League: i possibili incroci

  • Paris Saint-Germain–Barcellona o Chelsea
  • Galatasaray–Liverpool o Tottenham
  • Real Madrid–Sporting Lisbona o Manchester City
  • AtalantaArsenal o Bayern Monaco
  • Newcastle Utd–Chelsea o Barcellona
  • Atletico Madrid–Tottenham o Liverpool
  • Bodo Glimt–Manchester City o Sporting Lisbona
  • Bayer Leverkusen–Bayern Monaco o Arsenal

Sorteggi Europa League: i possibili incroci

  • Ferencvaros–Porto o Braga
  • Panathinaikos–Midtjylland o Betis
  • Genk–Friburgo o Roma
  • Celta Vigo–Olympique Lione o Aston Villa
  • Stoccarda–Braga o Porto
  • Nottingham Forest–Betis o Midtjylland
  • BolognaRoma o Friburgo
  • Lilla–Aston Villa o Olympique Lione

Sorteggi Conference League: i possibili incroci

  • Lech Poznan–Rayo Vallecano o Shakhtar
  • Az–Aek Atene o Sparta Praga
  • Crystal Palace–Magonza o Aek Larnaca
  • Fiorentina–Strasburgo o Rakow Czestochowa
  • Samsunspor–Shakhtar o Rayo Vallecano
  • Celje–Sparta Praga o Aek Atene
  • Sigma Olomouc–Aek Larnaca o Magonza
  • Rijeka–Rakow Czestochowa o Strasburgo

Sorteggi Champions, EL e Conference: diretta e dove vederli

Tutti i sorteggi europei sono in programma venerdì 27 febbraio. Al via alle 12 l'estrazione dei club di Champions e alle 13 quelli di Europa League. Infine, il completamento del tabellone degli ottavi di Conference previsto a partire dalle 14. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Sky Sport 24, in streaming sulla piattaforma Now nonché sul nostro sito. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS