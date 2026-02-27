Diretta sorteggi Champions, Europa League e Conference: chi con Atalanta, Roma, Bologna, Fiorentina

Mentre la Juve fa i conti con i "rossi di bilancio" e l'Inter si chiede cosa possa mai essere andato storto nella campagna europea, l'Atalanta si prepara a rappresentare l'Italia in Champions League. Per farlo, la Dea di Palladino ha dovuto vivere un'altra notte magica, con la rimonta da favola ai danni del Borussia Dortmund, sconfitto per 4-1 a Bergamo dopo il 2-0 del Westfalenstadion. Ma le notti europee continuano anche per Roma, Bologna e Fiorentina. I giallorossi di Gasperini si sono accomodati direttamente agli ottavi grazie all'8ª posizione raggiunta nella fase a girone unico, mentre la formazione di Italiano si è aggiudicata entrambi i round dei playoff contro il Brann per 1-0. Non invece la Viola di Vanoli, che dopo il tris in Polonia si è salvata solamente ai supplementari grazie all'eurogol dell'ex Juve Fagioli. Insomma, alle italiane in gara non resta che incrociare le dita.