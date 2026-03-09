Atalanta-Bayern Monaco, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Alla New Balance Arena di Bergamo si affronteranno l' Atalanta di Raffaele Palladino ed il Bayern Monaco di Vincent Kompany, nella sfida valevole per gli ottavi di Champions League. Dopo l'incredibile rimonta inflitta al Borussia Dortmund, la Dea scalda i motori per far sì che il sogno europeo possa restare ancora vivo. A Bergamo arriva un Bayern Monaco in grande spolvero, reduce da cinque vittorie consecutive in Bundesliga. L'Atalanta sarà chiamata ad una vera e propria impresa, ma in fin dei conti sognare non costa davvero nulla. Gli uomini di Palladino vengono dal pareggio in casa contro l' Udinese di Runjaic, con la doppietta di Scamacca che ha salvato gli orobici da una brutta sconfitta casalinga, grazie alla quale i nerazzurri restano agganciati al treno europa anche in Serie A.

Atalanta-Bayern Monaco: diretta tv e streaming

La gara d'andata degli ottavi di finale di Champions tra Atalanta e Bayern Monaco sarà visibile in diretta su Sky, ai seguenti canali: Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport (canale 252). Sarà possibile inoltre assistere alla gara anche attraverso le piattaforme di streaming, quali SkyGo e NowTV.

Atalanta-Bayern Monaco: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All.: Kompany.