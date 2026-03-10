Champions a tutti i costi: calendario, condizione psico-fisica e uomo chiave di Como, Roma e Juve

Per il Como sarebbe un sogno, ma non un’impresa: le spese negli ultimi due anni sono state mostruose. Per la Roma sarebbe una liberazione: l’ultima partita in Champions League, contro il Porto, è datata addirittura 6 marzo 2019. Per la Juve sarebbe l’obiettivo minimo stagionale, se solo non avesse buttato via due mesi senza Luciano Spalletti, l’uomo da ringraziare un giorno sì e l’altro pure per il modo in cui è riuscito a trasformare i bianconeri. Il 4° posto, insomma, ha significati molteplici. Non sempre e soltanto economici, ma anche tecnici e di ambizioni: per guardare l’orizzonte è un lasciapassare fondamentale. A livello di introiti, infatti, ballano tra i 60 e gli 80 milioni: soldi da investire sui giocatori. La corsa entra nel vivo e la 29ª giornata lascerà in eredità non certo un verdetto, ma sicuramente un indirizzo. Quella contro l’Udinese è la partita più importante della stagione della Juve: non prenderla con questo spirito sarebbe delittuoso. Anche perché in contemporanea c’è Como-Roma, in cui qualcuno si farà male o in ogni caso nessuno avrà la possibilità di godere. Il campionato, però, non finisce prima di Pasqua: il punto di vantaggio di lariani e giallorossi pesa il giusto rispetto al confronto coi bianconeri. È molto più ingombrante, ma al contempo stimolante, la competizione in più per entrambe: il Como ha la Coppa Italia, la Roma l’Europa League. O le energie nervose si moltiplicano o quelle fisiche si dimezzano. Oppure una via di mezzo che diventa comunque un assist per la Juve. Guai a dimenticare troppo presto l’Atalanta, la cui vita però è ancora più complessa: 5 punti di distacco dal quarto posto, da recuperare nel bel mezzo del cammino in Champions League e in attesa del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Solo due orecchie ascolteranno la musichetta: Fabregas, Gasperini e Spalletti, col quarto incomodo Palladino, sanno che con la Champions League si costruisce il futuro. Diversamente, qualcosa andrà rivisto.
Como da urlo, Perrone la chiave
CONDIZIONE FISICA 6.5 Addai a parte (stagione finita), la squadra è al completo, al netto della valutazione sui problemi di Perrone e Diao. Fabregas ha recuperato tutti i giocatori, brillano per condizione i centrocampisti – Baturina, Da Cunha e Caqueret su tutti -, anche in difesa c’è abbondanza di soluzioni, sia al centro (Ramon, Kempf, Carlo e Goldaniga), sia sugli esterni (Smolcic, Van der Brempt e Vojvoda da una parte, Valle e Moreno dall’altra).
CONDIZIONE MENTALE 7.5 Tre vittorie consecutive in campionato, una semifinale di Coppa Italia raggiunta, e ancora apertissima, contro l’Inter, sanciscono il momento di grazia del Como. Mai come in questo momento, l’ambiente è carico e pieno di entusiasmo. Del resto, è il punto più alto mai raggiunto nella storia del Como. Anche il ricorso a moduli e interpretazioni differenti, ma sempre efficaci, ha accresciuto l’autostima del gruppo.
CALENDARIO 7 Sarà un calendario equilibrato per il Como, con tre scontri diretti. Altrettanti contro squadre ormai salve e che non hanno molto da chiedere al campionato e tre sfide contro tre formazioni coinvolte nella lotta per non retrocedere. Nell’immediato, due impegni in casa consecutivi contro Roma e Pisa. Dopo la sosta, ci sarà la trasferta a Udine, prima dell’impegno in casa contro l’Inter (che il Como riaffronterà a San Siro dieci giorni dopo in Coppa) e fuori casa a Sassuolo. Nelle ultime cinque, il Como potrebbe essere l’ago della bilancia nella corsa salvezza: affronterà Genoa, Verona, Parma e Cremonese, oltre al Napoli.
UOMO CHIAVE: PERRONE È Maximo Perrone l’uomo in più del Como. L’argentino è sempre più il faro della squadra, la mente di Fabregas in campo. Abile nel filtro, raccordo della fitta rete di passaggi, ultimamente si sta anche segnalando come assistman. Ma c’è molta attesa anche per Assane Diao, che un anno fa fece svoltare il Como e per il ritorno del miglior Nico Paz.
Gatti+Genoa: la Roma è in ansia
CONDIZIONE FISICA 5.5 Se Dovbyk e Ferguson non potranno essere utili alla causa giallorossa da qui a fine stagione, diverso il discorso quando si parla di Soulé e Dybala. Il primo è alle prese con una pubalgia che lo sta tenendo lontano dai campi già da qualche settimana. La speranza è per il ritorno contro il Bologna, quando invece sarà sicuramente assente Dybala. Per la ‘Joya’ i tempi sono un po’ più lunghi, con il recupero previsto per metà aprile. C’è poi anche il fattore stanchezza, perché nella Roma ci sono 8 giocatori sopra i 2500 minuti in stagione. Da Svilar a Mancini, passando per Ndicka, Wesley, Celik, Koné, Cristante e Soulé.
CONDIZIONE MENTALE 5.5 Nella corsa Champions della Roma c’è poi un aspetto tutt’altro che secondario, quello della tenuta mentale degli uomini di Gasperini. La squadra della prima parte di stagione dava la sensazione di esser più solida. Oggi, invece, emergono le fragilità, come la rimonta subita dalla Juventus dopo esser andata avanti 3-1 (quanto pesa il gol di Gatti all’Olimpico) o le disattenzioni che hanno portato contro il Genoa al 9° ko in campionato.
CALENDARIO 6 Gasperini ripete da tempo che il momento decisivo sarà maggio, ma il primo obiettivo è arrivare a quel momento ancora dentro a tutte le competizioni: corsa al quarto posto ed Europa League. Per questo il prossimo mese è la prima vera sliding door della stagione perché tra gli ottavi di Europa League contro il Bologna si inserisce la sfida Champions con il Como. Poi la sfida all’Inter nel giorno di Pasqua e poco dopo quella con l’Atalanta.
UOMO CHIAVE: MALEN In un momento in cui in tanti stentano, la certezza di casa Roma oggi si chiama Malen. Anche a Genova aveva trovato il gol, seppur annullato per fuorigioco. Resta comunque l’impatto positivo sulla Roma dal suo arrivo con 6 gol in 8 partite. Numeri che somigliano a quelli di Batistuta.
Il calendario alleato della Juve
CONDIZIONE FISICA 7 All’appello, in questo momento, manca soltanto Emil Holm, comunque prossimo al rientro. Ma la condizione fisica complessiva ruota attorno a Dusan Vlahovic: a Udine sarà convocato dopo più di tre mesi ai box, ma ci vorranno comunque alcune settimane per consentirgli di raggiungere la migliore condizione fisica possibile. Soltanto il vero Vlahovic, infatti, può andare oltre le oggettive difficoltà di un attacco in affanno: Spalletti si è dovuto inventare il reparto offensivo leggero pur di compensare le mancanze di David e Openda, finora gravemente insufficienti.
CONDIZIONE MENTALE 7 La Juve sta meglio, ma non può sprizzare salute da tutti i pori. Non basta il Pisa per superare le scorie di febbraio. Di sicuro, però, il gol di Federico Gatti in extremis all’Olimpico può essere considerato il momento chiave per eccellenza. Lo slancio che può trasformare la fatica accumulata in energia pulita.
CALENDARIO 8 Rispetto a Como, Roma e Atalanta, la Juve ha indubbiamente dei vantaggi. Legati al livello di difficoltà delle avversarie che affronterà: le trasferte contro Atalanta e Milan meritano la massima attenzione, così come il Bologna in casa e il derby contro il Torino all’ultima giornata. Ma il fatto di disputare una sola competizione è un beffardo e sgradito regalo della sorte, a questo punto della stagione.
UOMO CHIAVE: YILDIZ Per oltre un mese la resa realizzativa non ha rispettato le attese. Ma la prova di Yildiz contro il Pisa ha restituito al turco il sorriso e a Spalletti una certa dose di serenità. Il miglior Kenan, del resto, è un fattore: in Serie A nessuno ha il suo talento. Menzione d’onore pure per Jeremie Boga: un grande colpo, che ha freschezza fisica e che si è subito calato a meraviglia nel contesto bianconero. Un’intuizione di Marco Ottolini, valorizzata da Lucio in tempi rapidissimi.
