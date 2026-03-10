Arbeloa pronto per il City: "Real sempre favorito contro qualsiasi squadra". Su Mbappé e Guardiola...

"Affrontiamo una rivale che conosciamo molto bene, sappiamo quanto valgono il club, l'allenatore e i giocatori. Due anni fa sono stati campioni d'Europa ed è sempre stato difficile affrontarli, ma lo faremo con grande concentrazione e cercando di dare il meglio di noi stessi". Alvaro Arbeloa sa bene che il suo Real è atteso da uno di quegli ostacoli difficili sa superare, ma l'allenatore del Real Madrid, ostenta sicurezza, magari per trasmettere fiducia ai suoi ragazzi e per caricare un ambiente che mal sopporta gli alti e bassi di questa stagione. "Il Real Madrid è sempre favorito contro qualsiasi squadra, non dobbiamo sentirci inferiori a nessuno, sappiamo che sarà dura, ma li affronteremo guardandoli dritti negli occhi. E' una partita difficile, avremo bisogno del sostegno della nostra gente, noi scenderemo in campo con grandi motivazioni, lo sapete che la Champions è una competizione speciale per il club. Giocare una partita a eliminazione diretta di Champions mi motiva e, come allenatore, affrontare i migliori al mondo è molto stimolante. Sarà una grande esperienza".