Arbeloa pronto per il City: "Real sempre favorito contro qualsiasi squadra". Su Mbappé e Guardiola...

"Affrontiamo una rivale che conosciamo molto bene, sappiamo quanto valgono il club, l'allenatore e i giocatori. Due anni fa sono stati campioni d'Europa ed è sempre stato difficile affrontarli, ma lo faremo con grande concentrazione e cercando di dare il meglio di noi stessi". Alvaro Arbeloa sa bene che il suo Real è atteso da uno di quegli ostacoli difficili sa superare, ma l'allenatore del Real Madrid, ostenta sicurezza, magari per trasmettere fiducia ai suoi ragazzi e per caricare un ambiente che mal sopporta gli alti e bassi di questa stagione. "Il Real Madrid è sempre favorito contro qualsiasi squadra, non dobbiamo sentirci inferiori a nessuno, sappiamo che sarà dura, ma li affronteremo guardandoli dritti negli occhi. E' una partita difficile, avremo bisogno del sostegno della nostra gente, noi scenderemo in campo con grandi motivazioni, lo sapete che la Champions è una competizione speciale per il club. Giocare una partita a eliminazione diretta di Champions mi motiva e, come allenatore, affrontare i migliori al mondo è molto stimolante. Sarà una grande esperienza".
Le parole di Arbeloa
Su Mbappè non si sbilancia: "Sta meglio, ma va valutato giorno dopo giorno". Si sofferma con piacere, invece, sul suo collega Pep Guardiola: "Lui riserva sempre una sorpresa che prepara prima delle partite. Non importa quanto tu veda le sue squadre, sai che c'è sempre qualcosa di pronto e che devi essere consapevole delle numerose varianti che possono presentarsi. Sarei molto sorpreso se non ci fosse un nuovo schema o un nuovo giocatore. Tende sempre a riflettere molto sulla partita che si prepara a giocare". Parlando di se stesso, invece, ci tiene a precisare: "Io sono lo stesso di sempre, quello di due mesi fa, semplicemente con più esperienza, allenare il Real è come un master, hai la possibilità di apprendere molto e in fretta e io voglio godermi ogni giorno di questo incarico". Di fronte a giocatori come Haaland e Foden non ci sono strategie particolari: "Bisognerebbe averle per ogni giocatore del City perchè hanno tantissime individualità di spicco, ma soprattutto hanno un grande rendimento come collettivo, potrebbero giocare a occhi chiusi. Ogni dettaglio sarà fondamentale, ma siamo concentrati e fiduciosi. Il pareggio un buon risultato? Dico solo che domani scenderemo in campo per vincere".