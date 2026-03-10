Lemina decisivo, al Galatasaray il primo round: Liverpool ko, ma qualificazione aperta

Il Galatasaray , che ha eliminato la Juventus ai playoff, batte 1-0 in casa il Liverpool nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League . La formazione turca è riuscita a trovare una vittoria importante nel primo round in vista della gara di ritorno in Inghilterra in programma tra una settimana. La qualificazione ai quarti resta comunque in bilico: si deciderà ad Anfield Road.

Lemina, gol decisivo

A decidere la partita di Istanbul la rete di Lemina che ha sbloccato il risultato al 7’ minuto del primo tempo e regala la vittoria al Galatasaray. Il centrocampista ex Juventus ha trovato la rete mettendo in porta da distanza ravvicinata su sponda aerea di Osimhen su azione di calcio d’angolo. Nella ripresa, invece, annullato un gol con intervento del Var al Liverpool per un fallo di mano.