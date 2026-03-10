Il Galatasaray , che ha eliminato la Juventus ai playoff, batte 1-0 in casa il Liverpool nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League . La formazione turca è riuscita a trovare una vittoria importante nel primo round in vista della gara di ritorno in Inghilterra in programma tra una settimana. La qualificazione ai quarti resta comunque in bilico: si deciderà ad Anfield Road.

Osimhen si commuove per l’emozionante coreografia dei tifosi del Galatasaray: cosa è successo

Lemina, gol decisivo

A decidere la partita di Istanbul la rete di Lemina che ha sbloccato il risultato al 7’ minuto del primo tempo e regala la vittoria al Galatasaray. Il centrocampista ex Juventus ha trovato la rete mettendo in porta da distanza ravvicinata su sponda aerea di Osimhen su azione di calcio d’angolo. Nella ripresa, invece, annullato un gol con intervento del Var al Liverpool per un fallo di mano.

L'Atletico travolge il Tottenham. Pari Newcastle-Barcellona

A Madrid, un Atletico scatenato travolge il malcapitato Tottenham con un perentorio 5-2. La squadra di Simeone ipoteca i quarti di finale dopo appena un quarto d'ora di gioco, con le reti in sequenza di Llorente al 6', Griezmann al 14' e Alvarez al 15'. Protagonista in negativo il portiere ospite Kinsky autore di due papere clamorose in occasione del primo e del terzo gol. Schierato a sorpresa da Tudor, senza nemmeno una presenza da titolare in Premier, il portiere ceco è stato poi sostituito dal titolare Vicario lasciando il campo tre la lacrime. Non paghi i colchoneros trovano anche il poker con Le Normand al 22'. Gli Spurs di Tudor accorciano le distanze con Porro al 26', ma non basta per riaprire la partita. Nella ripresa, però, è ancora Alvarez a firmare in contropiede il gol del 5-1. Mentre è di Solanke al 76' la rete del definitivo 5-2. Nell'altra gara della serata, il Newcastle di Tonali ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Barcellona di Lamine Yamal. Succede tutto nel finale: prima il gol per la squadra inglese con Barnes all'86', poi il pareggio blaugrana firmato proprio da Yamal su rigore in extremis.