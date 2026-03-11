Ci prendono a pallate. Ora basta favole!

Questi siamo. E prima ce ne rendiamo conto, meglio è, perché raccontarci le favole non fa altro che nascondere i problemi strutturali del nostro calcio. Il Bayern che brutalizza una delle squadre più forti della Serie A completa una Champions nella quale la Juve è uscita con i turchi, l’Inter con i norvegesi e il Napoli, campione d’Italia, non è riuscito a piazzarsi fra le prime ventiquattro (ventiquattro!) squadre europee. Sì, rimangono le due finali dell’Inter, vero. Ma, detto che l’ultima è finita in modo imbarazzante, restiamo appesi a fiammate, episodi, estemporaneità. Alle favole, appunto. Non c’è niente di progettuale e strategico nel sistema calcio italiano e il ritardo rispetto al resto d’Europa inizia a farsi evidente, perché non è più possibile nasconderlo con gli ultimi brandelli di un passato glorioso. Preparatevi, tolta qualche imprevedibile e occasionale eccezione, sarà sempre peggio, perché la distanza economica rispetto al resto d’Europa andrà a divaricarsi sempre di più. È impensabile, infatti, che un club italiano possa permettersi di acquistare un campione al culmine della sua carriera, come accadeva regolarmente fino vent’anni fa e ancora piuttosto frequentemente fino a dieci anni fa.