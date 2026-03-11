Lemina fa volare il Galatasaray: Liverpool di nuovo ko a Istanbul, come a settembre

Il Liverpool non supera nemmeno stavolta la prova Galatasaray. La sfida di andata degli ottavi di finale giocata in casa dei turchi finisce esattamente come quella disputata a fine settembre scorso: 1-0 per la squadra di Buruk. Una vittoria meritata che, per la verità, non stupisce nemmeno più di tanto. Per almeno due ordini di motivi. Il primo è che il Galatasaray, soprattutto in casa, è una squadra vera, con dei difetti – soprattutto nel modo troppo spensierato di difendersi, come si era visto anche nella doppia sfida alla Juventus – ma con tanti pregi in fase offensiva, dove Osimhen è ovviamente il diamante più pregiato, ma non l’unico giocatore di qualità: Yilmaz, Gabriel Sara (ieri migliore in campo), Lang, Sané e non solo. Tanti i giocatori di valore a disposizione di Buruk che stanno permettendo al club di rifarsi una reputazione anche a livello europeo. Il secondo motivo riguarda invece la squadra di Slot. Il Liverpool sta vivendo un’annata particolare, nella quale sono pochi – forse nessuno – i giocatori che stanno brillando. La fine di un ciclo glorioso che molti si aspettavano nella passata stagione – quando i Reds erano riusciti sorprendentemente a vincere la Premier – è arrivata in questa. Il Liverpool sta facendo fatica in campionato (la squadra di Slot è quinta) ed è difficile pensare che possa trasformarsi completamente in Europa.