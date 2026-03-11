Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Guardiola dopo la scoppola: “Non è andata poi così male. Tutto è ancora possibile”

Il tecnico del Manchester City resta ottimista nonostante il ko per 3-0 al Bernabeu contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: ecco le sue parole
2 min
Guardiola dopo la scoppola: “Non è andata poi così male. Tutto è ancora possibile” © EPA

MADRID (SPAGNA) - Si mette male il cammino europeo del Manchester City: la formazione di Pep Guardiola ha infatti perso 3-0 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Assoluto mattatore della sfida il centrocampista uruguaiano dei Blancos Federico Valverde, autore di una tripletta da sogno. Tra una settimana il ritorno in Inghilterra, dove Haaland e compagni saranno chiamati a compiere un vero e proprio miracolo sportivo per ribaltare l'esito della qualificazione. 

Manchester City, Guardiola commenta il ko per 3-0 contro il Real Madrid

"L'idea era di attaccare e segnare. Sul primo gol preso, non abbiamo difeso bene - commenta ai microfoni di Prime Video il tecnico dei Citizens Pep Guardiola -. Non ho la sensazione sia andata così male, ma complimenti al Real. Martedì ci riproveremo". Nonostante la scoppola subita, l'allenatore spagnolo rimane ottimista: "Immagino che al ritorno loro faranno qualcosa di simile. Il calendario pieno è una fortuna, perché siamo dentro a tutte le competizioni. Il 3-0 è duro, ma nel calcio tutto è possibile".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS