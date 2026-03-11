Guardiola dopo la scoppola: “Non è andata poi così male. Tutto è ancora possibile”

MADRID (SPAGNA) - Si mette male il cammino europeo del Manchester City: la formazione di Pep Guardiola ha infatti perso 3-0 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Assoluto mattatore della sfida il centrocampista uruguaiano dei Blancos Federico Valverde, autore di una tripletta da sogno. Tra una settimana il ritorno in Inghilterra, dove Haaland e compagni saranno chiamati a compiere un vero e proprio miracolo sportivo per ribaltare l'esito della qualificazione.
Manchester City, Guardiola commenta il ko per 3-0 contro il Real Madrid
"L'idea era di attaccare e segnare. Sul primo gol preso, non abbiamo difeso bene - commenta ai microfoni di Prime Video il tecnico dei Citizens Pep Guardiola -. Non ho la sensazione sia andata così male, ma complimenti al Real. Martedì ci riproveremo". Nonostante la scoppola subita, l'allenatore spagnolo rimane ottimista: "Immagino che al ritorno loro faranno qualcosa di simile. Il calendario pieno è una fortuna, perché siamo dentro a tutte le competizioni. Il 3-0 è duro, ma nel calcio tutto è possibile".