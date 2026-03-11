Guardiola dopo la scoppola: “Non è andata poi così male. Tutto è ancora possibile”

MADRID (SPAGNA) - Si mette male il cammino europeo del Manchester City : la formazione di Pep Guardiola ha infatti perso 3-0 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid l' andata degli ottavi di finale di Champions League . Assoluto mattatore della sfida il centrocampista uruguaiano dei Blancos Federico Valverde , autore di una tripletta da sogno. Tra una settimana il ritorno in Inghilterra, dove Haaland e compagni saranno chiamati a compiere un vero e proprio miracolo sportivo per ribaltare l'esito della qualificazione.

Manchester City, Guardiola commenta il ko per 3-0 contro il Real Madrid

"L'idea era di attaccare e segnare. Sul primo gol preso, non abbiamo difeso bene - commenta ai microfoni di Prime Video il tecnico dei Citizens Pep Guardiola -. Non ho la sensazione sia andata così male, ma complimenti al Real. Martedì ci riproveremo". Nonostante la scoppola subita, l'allenatore spagnolo rimane ottimista: "Immagino che al ritorno loro faranno qualcosa di simile. Il calendario pieno è una fortuna, perché siamo dentro a tutte le competizioni. Il 3-0 è duro, ma nel calcio tutto è possibile".