Simeone non si fida di Tudor: "Atletico avanti di 3 gol, ma dovremo affrontare tutto questo..."

LONDRA (Regno Unito) - "Prepariamo sempre le gare ad eliminazione diretta allo stesso modo, pensando ai 180 minuti, poi vedremo cosa può succedere. Domani dobbiamo continuare a giocare la partita iniziata al Metropolitano". Per Diego Simeone il 5-2 dell'andata conta fino a un certo punto. Quello di domani contro il Tottenham sarà una sorta di secondo tempo, dove l'Atletico Madrid dovrà confermarsi all'altezza di quanto visto la scorsa settimana. Raggiungere i quarti significherebbe "continuare a competere nello stesso modo, a volte si arriva più lontano, altre volte no, ma il livello competitivo è sempre quello lì. Abbiamo tre gol di vantaggio e ovviamente sarebbe importante segnarne un altro per rendere loro la vita più difficile. Speriamo di portare la partita là dove possiamo fare loro male. Il Tottenham è una squadra che gioca con intensità, che sarà spinta dal suo pubblico e dall'entusiasmo che genera la Champions. Dovremo affrontare tutto questo".