“Tutti vogliono licenziarmi, vero?”: Guardiola show dopo il ko City. Poi ammette: “Mi sarebbe piaciuto…"

Il Manchester City saluta la Champions League dopo il doppio confronto con il Real Madrid, decisivo il pesante 3-0 incassato al Bernabéu. Nel ritorno all’Etihad, i Citizens non sono riusciti a ribaltare la situazione, cedendo 2-1 sotto i colpi di Vinicius, autore di una doppietta. A complicare ulteriormente la serata è stata l’espulsione di Bernardo Silva. Al termine della gara, Pep Guardiola si è presentato in conferenza stampa, analizzando la prestazione della sua squadra e rispondendo anche in modo piccato ad alcune domande dei giornalisti.
Guardiola, conferenza City-Real Madrid
A far scattare Guardiola è stata la prima domanda: "Si sentirebbe soddisfatto lasciando il City con una sola Champions League vinta?". E il tecnico spagnolo ha risposto con un leggero sorriso: "Tutti vogliono esonerarmi, vero? Un giorno verrò qui e dirò 'ciao ciao ragazzi'. Ma sono ancora qui, con un altro anno di contratto", ha sottolineato. "Avete ragione, devo vincere sei Champions League per essere riconosciuto. Sicuramente... Nella mia prima stagione qui mi chiedevate: 'Vincerai la Champions?'. Abbiamo fatto 100 punti (in Premier League ndr). 'Vincerai la Champions?'. Alla fine, l'abbiamo vinta. Ora, perché non ne abbiamo vinte cinque o sei?".
Guardiola: "Mi piacerebbe avere la sensazione del Madrid"
L'allenatore del City ha continuato: "Ci abbiamo provato. Siamo stati in altre finali, in semifinale; purtroppo nelle ultime due edizioni siamo usciti, ma in questo club abbiamo cercato di alzare un po' l'asticella in termini di Champions League e se non ci riusciamo non è una cosa positiva. Mi piacerebbe avere la sensazione che ha il Madrid. Se non vinci la Champions League, è un fallimento. Questa è pressione. Pep è un fallimento, non vince la Champions, ma va bene così. Non è l'aspettativa del Manchester City, l'altra è l'aspettativa. Con il tempo, forse ci arriveremo. Adoro come abbiamo giocato, mi sarebbe piaciuto scoprire come sarebbe andata in parità numerica. Ma il calcio è così. E il Real Madrid è una squadra straordinaria che quando sbagli ti punisce". Sul rosso: "A Bernardo non posso dire nulla. È la prima espulsione della sua carriera, è stato un gesto istintivo in un’azione molto veloce. Però il dubbio mi resta, penso che me lo porterò nel sonno. Non dico che avremmo vinto, ma ho la sensazione che avremmo fatto bene".
I risultati in Premier League
Il tecnico spagnolo ha poi continuato parlando dei risultati in Premier League: "I risultati non sono stati buoni, tranne che contro il Newcastle, ma ho la sensazione che siamo una squadra straordinaria. Vedo moltissime cose positive che amo guardare, ma non siamo ancora completi. Non siamo consapevoli del fatto che in certi momenti dobbiamo essere più cinici, non lo siamo ancora. La mia sensazione è che sia una questione di tempo, proprio come quando arrivai qui nella mia prima stagione. Un po' di tempo. Abbiamo cambiato molte cose. Domenica abbiamo la finale di Carabao Cup con l’Arsenal, poi l’FA Cup col Liverpool e la Premier da continuare a giocare: dobbiamo chiudere bene, poi fare le scelte giuste in estate e tornare ancora più forti".
Il Manchester City saluta la Champions League dopo il doppio confronto con il Real Madrid, decisivo il pesante 3-0 incassato al Bernabéu. Nel ritorno all’Etihad, i Citizens non sono riusciti a ribaltare la situazione, cedendo 2-1 sotto i colpi di Vinicius, autore di una doppietta. A complicare ulteriormente la serata è stata l’espulsione di Bernardo Silva. Al termine della gara, Pep Guardiola si è presentato in conferenza stampa, analizzando la prestazione della sua squadra e rispondendo anche in modo piccato ad alcune domande dei giornalisti.
Guardiola, conferenza City-Real Madrid
A far scattare Guardiola è stata la prima domanda: "Si sentirebbe soddisfatto lasciando il City con una sola Champions League vinta?". E il tecnico spagnolo ha risposto con un leggero sorriso: "Tutti vogliono esonerarmi, vero? Un giorno verrò qui e dirò 'ciao ciao ragazzi'. Ma sono ancora qui, con un altro anno di contratto", ha sottolineato. "Avete ragione, devo vincere sei Champions League per essere riconosciuto. Sicuramente... Nella mia prima stagione qui mi chiedevate: 'Vincerai la Champions?'. Abbiamo fatto 100 punti (in Premier League ndr). 'Vincerai la Champions?'. Alla fine, l'abbiamo vinta. Ora, perché non ne abbiamo vinte cinque o sei?".
Guardiola: "Mi piacerebbe avere la sensazione del Madrid"
L'allenatore del City ha continuato: "Ci abbiamo provato. Siamo stati in altre finali, in semifinale; purtroppo nelle ultime due edizioni siamo usciti, ma in questo club abbiamo cercato di alzare un po' l'asticella in termini di Champions League e se non ci riusciamo non è una cosa positiva. Mi piacerebbe avere la sensazione che ha il Madrid. Se non vinci la Champions League, è un fallimento. Questa è pressione. Pep è un fallimento, non vince la Champions, ma va bene così. Non è l'aspettativa del Manchester City, l'altra è l'aspettativa. Con il tempo, forse ci arriveremo. Adoro come abbiamo giocato, mi sarebbe piaciuto scoprire come sarebbe andata in parità numerica. Ma il calcio è così. E il Real Madrid è una squadra straordinaria che quando sbagli ti punisce". Sul rosso: "A Bernardo non posso dire nulla. È la prima espulsione della sua carriera, è stato un gesto istintivo in un’azione molto veloce. Però il dubbio mi resta, penso che me lo porterò nel sonno. Non dico che avremmo vinto, ma ho la sensazione che avremmo fatto bene".