“Tutti vogliono licenziarmi, vero?”: Guardiola show dopo il ko City. Poi ammette: “Mi sarebbe piaciuto…"

Guardiola, conferenza City-Real Madrid

A far scattare Guardiola è stata la prima domanda: "Si sentirebbe soddisfatto lasciando il City con una sola Champions League vinta?". E il tecnico spagnolo ha risposto con un leggero sorriso: "Tutti vogliono esonerarmi, vero? Un giorno verrò qui e dirò 'ciao ciao ragazzi'. Ma sono ancora qui, con un altro anno di contratto", ha sottolineato. "Avete ragione, devo vincere sei Champions League per essere riconosciuto. Sicuramente... Nella mia prima stagione qui mi chiedevate: 'Vincerai la Champions?'. Abbiamo fatto 100 punti (in Premier League ndr). 'Vincerai la Champions?'. Alla fine, l'abbiamo vinta. Ora, perché non ne abbiamo vinte cinque o sei?".

Guardiola: "Mi piacerebbe avere la sensazione del Madrid"

L'allenatore del City ha continuato: "Ci abbiamo provato. Siamo stati in altre finali, in semifinale; purtroppo nelle ultime due edizioni siamo usciti, ma in questo club abbiamo cercato di alzare un po' l'asticella in termini di Champions League e se non ci riusciamo non è una cosa positiva. Mi piacerebbe avere la sensazione che ha il Madrid. Se non vinci la Champions League, è un fallimento. Questa è pressione. Pep è un fallimento, non vince la Champions, ma va bene così. Non è l'aspettativa del Manchester City, l'altra è l'aspettativa. Con il tempo, forse ci arriveremo. Adoro come abbiamo giocato, mi sarebbe piaciuto scoprire come sarebbe andata in parità numerica. Ma il calcio è così. E il Real Madrid è una squadra straordinaria che quando sbagli ti punisce". Sul rosso: "A Bernardo non posso dire nulla. È la prima espulsione della sua carriera, è stato un gesto istintivo in un’azione molto veloce. Però il dubbio mi resta, penso che me lo porterò nel sonno. Non dico che avremmo vinto, ma ho la sensazione che avremmo fatto bene".