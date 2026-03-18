Istruzioni sull'8-2, Garnacho incredulo: la sbuffata fa il giro del web

Nella gara di Stamford Bridge il Chelsea era chiamato a ribaltare il 5-2 subito al Parco dei Principi. La gara invece è terminata con un netto 3-0 in favore del Paris Saint Germain (reti di Kvaratskhelia, Barcola e Mayulu), ma questo non ha fermato il tecnico dei Blues da compiere cambi e accorgimenti tattici, anche se la partita pendeva nettamente in favore dei parigini, con un 8-2 totale. Al minuto 84 di una gara che non aveva più nulla da dire, Liam Rosenior fa alzare Alejandro Garnacho dalla panchina, gli porge un biglietto e lo manda in campo. L'argentino non sembra capire il motivo del foglietto ricevuto e sbuffa, entrando in campo scuotendo la testa e liberandosi dell'indicazione con una faccia incredula.