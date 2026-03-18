Istruzioni sull'8-2, Garnacho incredulo: la sbuffata fa il giro del web

Nella gara di Stamford Bridge il Chelsea era chiamato a ribaltare il 5-2 subito al Parco dei Principi. La gara invece è terminata con un netto 3-0 in favore del Paris Saint Germain (reti di Kvaratskhelia, Barcola e Mayulu), ma questo non ha fermato il tecnico dei Blues da compiere cambi e accorgimenti tattici, anche se la partita pendeva nettamente in favore dei parigini, con un 8-2 totale. Al minuto 84 di una gara che non aveva più nulla da dire, Liam Rosenior fa alzare Alejandro Garnacho dalla panchina, gli porge un biglietto e lo manda in campo. L'argentino non sembra capire il motivo del foglietto ricevuto e sbuffa, entrando in campo scuotendo la testa e liberandosi dell'indicazione con una faccia incredula.
La batosta e il biglietto della discordia
Il Chelsea è stato travolto dal PSG anche al ritorno. La formazione di Rosenior non è riuscita nemmeno a salvare la faccia da questa doppia sfida contro i francesi e così non ha fatto nemmeno il tecnico inglese. I social media hanno preso in giro la scelta dell'ex allenatore dello Strasburgo di continuare a compiere cambi e tattiche in una partita terminata già al 14', con la rete di Barcola a mettere la definitiva pietra tombale sulla gara. "Ma da dove l'hanno preso?", "Gli ha chiesto di segnare 7 gol", "Guarda come sbuffa. Garnacho è già stufo di lui", questi alcuni dei commenti sui social media. Il PSG vola quindi ai quarti di finale, lasciando il pubblico di Stamford Bridge con la netta sensazione di istruzioni sbagliate e confusione generale in campo.