Tegola Real, lungo stop per Courtois: ecco quali big match salta, il comunicato ufficiale

Niente Bayern Monaco

- Tegola per il. La squadra di Arbeloa dovrà rinunciare aper le prossime sei settimane. Il portiere belga, dopo il primo tempo giocato contro il Manchester City , è stato sostituito da Lunin a seguito di un fastidio avvertito sin dai primi istanti del match. La sostituzione è arrivata per evitare un infortunio più grave, ma gli esami odierni hanno evidenziato, che lo

L'estremo difensore dei blancos dovrà quindi saltare il momento cruciale della stagione, in cui il Real Madrid è atteso sia dal derby con l'Atletico (22 marzo), nella prossima giornata di campionato, sia dalla doppia sfida con il Bayern Monaco (7 e 15 aprile) valida per i quarti di finale di Champions League. Courtois salterà anche le due amichevoli del Belgio contro Stati Uniti e Messico, in programma nei prossimi giorni. Al suo posto, nel Real Madrid giocherà Lunin, mentre in nazionale potrebbe prendere il suo posto Lammens, estremo difensore del Manchester United