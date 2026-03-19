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Tegola Real, lungo stop per Courtois: ecco quali big match salta, il comunicato ufficiale

Brutte notizie per i Blancos in vista del rush finale tra campionato e Champions: adesso tocca a Lunin
2 min
Real MadridCourtois
MADRID (Spagna) - Tegola per il Real Madrid. La squadra di Arbeloa dovrà rinunciare a Thibaut Courtois per le prossime sei settimane. Il portiere belga, dopo il primo tempo giocato contro il Manchester City, è stato sostituito da Lunin a seguito di un fastidio avvertito sin dai primi istanti del match. La sostituzione è arrivata per evitare un infortunio più grave, ma gli esami odierni hanno evidenziato una lesione muscolare al quadricipite destro, che lo terrà lontano dal campo per circa 6-8 settimane.

Niente Bayern Monaco

L'estremo difensore dei blancos dovrà quindi saltare il momento cruciale della stagione, in cui il Real Madrid è atteso sia dal derby con l'Atletico (22 marzo), nella prossima giornata di campionato, sia dalla doppia sfida con il Bayern Monaco (7 e 15 aprile) valida per i quarti di finale di Champions League. Courtois salterà anche le due amichevoli del Belgio contro Stati Uniti e Messico, in programma nei prossimi giorni. Al suo posto, nel Real Madrid giocherà Lunin, mentre in nazionale potrebbe prendere il suo posto Lammens, estremo difensore del Manchester United

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

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