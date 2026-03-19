Tegola Real, lungo stop per Courtois: ecco quali big match salta, il comunicato ufficiale

Niente Bayern Monaco
L'estremo difensore dei blancos dovrà quindi saltare il momento cruciale della stagione, in cui il Real Madrid è atteso sia dal derby con l'Atletico (22 marzo), nella prossima giornata di campionato, sia dalla doppia sfida con il Bayern Monaco (7 e 15 aprile) valida per i quarti di finale di Champions League. Courtois salterà anche le due amichevoli del Belgio contro Stati Uniti e Messico, in programma nei prossimi giorni. Al suo posto, nel Real Madrid giocherà Lunin, mentre in nazionale potrebbe prendere il suo posto Lammens, estremo difensore del Manchester United