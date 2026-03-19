Bodo, presentata la nuova maglia che celebra i 110 anni di storia

Il Bodø/Glimt ha svelato la sua nuova prima maglia. Celebra i 110 anni di storia del club, ma riflette anche la sua crescente presenza globale dopo una campagna storica che ha visto i norvegesi raggiungere gli ottavi di Champions League alla sua prima partecipazione in assoluto alla competizione. Togliendosi lo sfizio di eliminare l'Inter ai playoff. L’home kit 2026 è stato concepito come un tributo, ma anche come una dichiarazione d’intenti: un ringraziamento ai tifosi che hanno sostenuto il Bodø/Glimt dal nord della Norvegia e da ogni parte del mondo, ma anche un manifesto dell’ambizione del club, che vuole continuare ad ampliare la propria portata verso nuovi pubblici e mercati a livello internazionale. Il video della campagna presenta immagini girate a Tokyo, Rio de Janeiro e Amsterdam, come gesto di riconoscenza da parte del club per il sostegno ricevuto da ogni angolo del mondo durante l'ultima Champions League. Il capitano Patrick Berg ringrazia il suo popolo: «Questa maglia è un tributo a tutti coloro che hanno fatto parte del nostro cammino, a tutti quelli che sono con noi oggi e a chi farà parte del nostro futuro. Veniamo da una piccola città di pescatori nel nord della Norvegia, ma sempre più persone in tutto il mondo seguono il Bodø/Glimt». La nuova maglia trae ispirazione da alcune delle divise più antiche nella storia del club. Sebbene l’iconico giallo resti centrale nell’identità del Bodø/Glimt, uno degli elementi più distintivi del design 2026 è il ritorno del colletto, un richiamo alle storiche maglie indossate nei primi decenni del club, così come negli anni ’90 e nei primi anni 2000. Disegnata da Puma, la maglia home 2026 è realizzata anche con il 95% di materiale RE:FIBRE, la tecnologia tessile riciclata di Puma creata a partire da scarti di fabbrica, prodotti difettosi e vecchi capi di abbigliamento. È considerato uno dei materiali più sostenibili attualmente disponibili sul mercato dello sportswear, rafforzando l’impegno del Bodø/Glimt nel coniugare performance, identità e innovazione.
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