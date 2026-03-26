Insulti razzisti a Vinicius in Champions, Benfica punito: ecco la sanzione della Uefa

Il Benfica è stato condannato dalla Uefa alla chiusura parziale dello stadio da Luz, a seguito degli insulti razzisti a Vinicius jr durante la partita contro il Real Madrid, andata degli spareggi per l'accesso agli ottavi di finale della Champions League. La sanzione però resterà sospesa per un anno, periodo durante il quale la punizione diventerà effettiva se si dovessero ripetere episodi discriminatori dello stesso genere da parte dei tifosi portoghesi. Per gli stessi insulti razzisti la Uefa ha inoltre inflitto alla squadra di Lisbona una multa di 40.000 euro, ma anche una multa di 25.000 euro per il lancio di oggetti in campo e di altri 8.000 euro per l'uso di laser puntati verso il campo da gioco.