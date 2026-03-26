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Insulti razzisti a Vinicius in Champions, Benfica punito: ecco la sanzione della Uefa

La decisione della Federazione europea contro il club portoghese in merito alla partita con il Real Madrid nell'andata degli spareggi per l'accesso agli ottavi
2 min

Il Benfica è stato condannato dalla Uefa alla chiusura parziale dello stadio da Luz, a seguito degli insulti razzisti a Vinicius jr durante la partita contro il Real Madrid, andata degli spareggi per l'accesso agli ottavi di finale della Champions League. La sanzione però resterà sospesa per un anno, periodo durante il quale la punizione diventerà effettiva se si dovessero ripetere episodi discriminatori dello stesso genere da parte dei tifosi portoghesi. Per gli stessi insulti razzisti la Uefa ha inoltre inflitto alla squadra di Lisbona una multa di 40.000 euro, ma anche una multa di 25.000 euro per il lancio di oggetti in campo e di altri 8.000 euro per l'uso di laser puntati verso il campo da gioco.

L'episodio in Benfica-Real Madrid

I fatti risalgono al 17 febbraio scorso, quando il gol di Vinicius per il Real ha scatenato reazioni di natura razzista da parte del pubblico portoghese e il giocatore ha accusato anche l'attaccante Gianluca Prestianni di avergli rivolto insulti razzisti. L'argentino è stato poi sospeso in via precauzionale per la partita di ritorno, ma non si conosce ancora l'esito dell'inchiesta avviata dalla Uefa.

 

 

 

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