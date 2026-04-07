Real Madrid-Bayern Monaco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

MADRID (SPAGNA) - Torna la Champions League e alle ore 21, al Santiago Bernabeu, nell'andata dei quarti di finale si sfidano due tra le squadre più titolate del torneo. Da una parte il Real Madrid, regina di coppa con 15 trofei, dall'altra il Bayern Monaco, vittorioso in sei occasioni. I Blancos vogliono mettersi alle spalle la sconfitta in campionato contro il Maiorca (2-1) che ha portato a sette i punti di distacco dalla capolista Barcellona a otto gare dalla fine della Liga. Spinti dal proprio pubblico, i ragazzi di Alvaro Arbeloa affrontano una della avversarie più in forma del torneo: mentre le Merengues hanno chiuso la fase campionato al nono posto superando poi il Benfica ai playoff e il Manchester City di Pep Guardiola agli ottavi, i bavaresi di Vincent Kompany, che hanno già archiviato la Bundesliga con nove punti di vantaggio sul Borussia Dortmund a sei gare dal termine, hanno terminato il maxigirone alle spalle dell'Arsenal (una sola sconfitta, proprio contro i Gunners) strapazzando poi l'Atalanta nella fase a eliminazione diretta.