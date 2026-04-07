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Champions, Luis Enrique e la "vendetta" Liverpool: "L'anno scorso loro favoriti, poi..."

Il tecnico campione d'Europa in carica ha fatto il punto sull'andata dei quarti di finale contro la formazione di Slot
2 min
Champions LeagueLuis EnriqueLiverpool

"Paris Saint-Germain e Liverpool sono cambiate: ma l'anno scorso era favorito il Liverpool, e siamo passati noi". A dirlo è Luis Enrique, intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla sfida contro la formazione di Arne Slot valida per il primo atto dei quarti di Champions League in programma mercoledì 8 aprile al Parco dei Principi. I campioni in carica ritrovano i Reds dopo il successo agli ottavi della scorsa edizione, quando dopo il ko in casa per 1-0, i parigini hanno ribaltato lo svantaggio (e le previsioni) prendendosi la scena di Anfield ai calci di rigore. Il tecnico spagnolo, che in bacheca vanta 2 Coppe dalle grandi orecchie, ha preso le distanze dai pronostici che vedono i suoi uomini continuare la difesa del titolo conquistato il 31 maggio scorso all'Allianz Arena di Monaco, teatro dell'indimenticata manita che ha fatto la storia dell'Inter. 

Luis Enrique: "Non siamo i favoriti"

Queste le parole del tecnico del Psg: "Non credo che i favoriti siamo noi. L'anno scorso tutti dicevano che era il Liverpool, e siamo stati noi a qualificarci. Il Liverpool è una buona squadra, una delle migliori squadre inglesi"  Per domani, Luis Enrique punta ad "avere più possesso palla del Liverpool, ma sappiamo quanto sarà difficile. Hanno un'ottima squadra, giocatori di qualità e un allenatore di spessore. Siamo abituati a giocare contro squadre inglesi; non sarà diverso dall'anno scorso". Così invece sulle condizioni dell'infortunato Bradley Barcola e sull'ex Psg Hugo Ekitike, che ritrova dopo l'addio dell'attaccante nel 2024: "Barcola? Spetta a lui dire quando e' pronto. Ekitike? È molto cresciuto rispetto agli anni parigini. È normale, era molto giovane al Psg".

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