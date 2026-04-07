Il Bayern stende il Real al Bernabéu, Mbappé tiene la Champions in bilico. Havertz lancia l'Arsenal

Real Madrid-Bayern Monaco 1-2, la cronaca

Il Bayern propone cinque cambi rispetto alla vittoria per 3-2 ottenuta in extremis con il Friburgo sabato in Bundesliga, inserendo Kane, Olise, Laimer, Pavlović e Upamecano. Arbeloa conferma la coppia di terzini schierata nella sconfitta per 2-1 contro il Mallorca di sabato, con Alexander-Arnold e Carreras ai lati di Rüdiger e Huijsen. Pronti via ed è subito show con due occasioni per parte: la prima per i tedeschi con Upamecano che ha mancato il gol da posizione favorevole, la seconda per gli spagnoli con un tiro a giro di Vinicius deviato in angolo da Neuer. Poi il Bayern si divora l'1-0: Pitarch cerca il retropassaggio per Lunin ma serve involontariamente Gnabry a tu per tu con il portiere non riesce a trovare l'angolo. Vantaggio per i tedeschi che invece arriva nel finale di primo tempo: Kane dà continuità ad un'azione in verticale difendendo il possesso sulla trequarti e chiudendo il triangolo con Gnabry, che disegna una traccia verticale in area di rigore: Luis Díaz sbuca alle spalle di Alexander-Arnold e batte Lunin con un destro rasoterra di prima intenzione. Parte la ripresa e il Bayern raddoppia subito con Kane dopo solo 26 secondi: Olise se ne va sulla destra e serve in orizzontale il bomber inglese, che la piazza da fuori area e batte Lunin. La reazione degli spagnoli tarda ad arrivare (gol divorato da Vinicius che non approfitta di uno svarione della difesa del Bayern e doppia occasione per Mbappé) e si concretizza ad un quarto d'ora dalla fine con il gol di Mbappé: cross rasoterra dalla destra di Alexander-Arnold, il numero 10 dei Blancos si fa trovare pronto sul secondo palo e batte Neuer. Da parte loro i tedeschi continuano spingere andando vicini più volte al tris, ma finisce così con il Bayern avanti di un gol in attesa del ritorno decisivo a Monaco dove in palio ci sarà una preziosa semifinale di Champions.

Sporting Lisbona-Arsenal 0-1, la cronaca

Le emozioni del primo tempo sono tutte concentrate nel quarto d'ora iniziale, dove le due squadre colpiscono una traversa per parte. È dello Sporting il primo sussulto del match: dopo il lancio millimetrico dalla difesa di Diomande, Araujo si ritrova davanti a Raya, ma il portiere spagnolo, grazie ad un provvidenziale riflesso, riesce a deviare il tiro dell'avversario sul montante. Al 15', invece, è Madueke a colpire il legno direttamente da calcio d'angolo: il successivo tentativo di Odgaard termina fuori di pochissimo. Per rivedere una concreta occasione da gol bisogna aspettare il 57', quando Trincao da buona posizione strozza troppo la sua conclusione, spedendo la palla sul fondo. L'Arsenal allora risponde alzando i giri del motore: al 63', però, la gioia del gol per gli inglesi viene spenta sul nascere. A causa, infatti, della posizione di fuorigioco del grande ex Gyokeres, autore dell'assist, la rete dalla distanza di Zubimendi viene annullata dall'arbitro Siebert. Nel finale sono i padroni di casa a cercare il gol con maggiore insistenza. Al 83' Raya è ancora una volta decisivo per salvare la porta degli inglesi: su cross di Suarez, Catamo colpisce di testa sul primo palo, trovando però la pronta risposta del portiere spagnolo. La partita sembra ormai indirizzata sullo 0-0, ma proprio nel finale emerge la qualità dell'Arsenal che, con grande cinismo, si porta a casa la vittoria, grazie ai nuovi entrati Havertz e Martinelli. Nasce tutto al 91' da un'iniziativa del brasiliano che pennella in area di rigore per l'inserimento del compagno tedesco che, da due passi, insacca. Grande beffa, dunque per la squadra lusitana che dovrà andare a caccia della rimonta tra otto giorni all'Emirates.