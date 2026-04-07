Arbeloa: “Il Real Madrid può vincere ovunque. Siamo in gioco, ma c’è una cosa che ancora ci manca…”

Il Real Madrid esce sconfitto dal primo testa a testa europeo contro il Bayern Monaco di Kompany. La squadra di Arbeloa ha dovuto fare a meno di Thibaut Courtois tra i pali a seguito dell'infortunio rimediato a marzo. A sostituirlo ci ha pensato Lunin, costretto ad incassare i colpi di Luis Diaz e Kane tra primo e secondo tempo. Per i Blancos è andato in gol Mbappé, il quale ha permesso ai suoi di andare in svantaggio di una sola rete alla gara di ritorno che si terrà la prossima settimana all'Allianz Stadium. Al termine del match ha parlato Alvaro Arbeloa , tecnico del Real Madrid.

Arbeloa: "Siamo ancora in gioco. Ci resta la sensazione..."

"Siamo ancora in gioco, questo è certo. Ci manca solo un gol. Siamo in grado di vincere su qualsiasi campo. Con quello 0-2 sarebbe stato molto difficile rimontare. È un peccato non aver segnato in nessuna di quelle occasioni che abbiamo avuto". Così Alvaro Arbeloa ai microfoni di Movistar dopo il ko interno del Real Madrid contro il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di Champions. "Abbiamo parlato molto di come stare attenti alle palle perse. Il secondo gol è stato un duro colpo - aggiunge il tecnico spagnolo dei Blancos -. La squadra si è ripresa bene e ha mostrato carattere. Ci resta la sensazione che avremmo potuto sfruttare qualche occasione ed essere ancora in gioco. Stavo dicendo a Vinicius che un gol ci avrebbe tenuti in gioco. Anche sull'1-2 abbiamo rischiato troppo. Siamo ancora in gioco perché il Real Madrid può vincere su qualsiasi campo".

Rudiger: "I due loro gol sono stati regali"

"Siamo tornati in campo nel secondo tempo e abbiamo preso subito un gol. I due gol loro sono stati due regali. Nel secondo round dobbiamo dare di più". Così Antonio Rudiger ai microfoni di Movistar dopo il ko interno del Real Madrid contro il Bayern Monaco. "Tutto si è sbloccato con il gol di Mbappé - spiega il difensore tedesco dei Blancos, ex Roma - Entrambe le squadre hanno avuto molte occasioni. È andata così. Dobbiamo tirare di più in porta. Il miglior giocatore del Bayern oggi è stato Neuer. Abbiamo sempre fiducia".