Psg-Liverpool: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Il Psg riceve il Liverpool nell'andata dei quarti di finale di Champions League. I campioni d'Europa ritrovano i campioni, uscenti, d'Inghilterra, affrontati l'anno scorso agli ottavi e battuti solo ai rigori al termine di un doppio confronto tutto spettacolo ed emozioni. Quel trionfo è stato il catalizzatore di una serie di ottimi risultati, culminati con la conquista del trofeo da parte dell'undici di Luis Enrique ai danni dell'Inter. Inoltre, aveva anche dato inizio a una ragguardevole serie di successi del Psg contro le squadre di Premier League, proseguita con l'eliminazione di Aston Villa e Arsenal nei turni successivi della scorsa edizione e con un comodo 8-2 complessivo contro il Chelsea agli ottavi di questa. "Non importa chi siano i favoriti perché in questo tipo di partita è impossibile averne uno - ha detto il tecnico dei francesi nella conferenza stampa della vigilia - e non credo che noi lo siamo. L'anno scorso tutti dicevano che il Liverpool era favorito e ci siamo qualificati noi".