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Psg-Liverpool: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Sfida stellare a Parigi tra la squadra di Luis Enrique e i Reds per la gara di andata dei quarti di finale
3 min
Psg-Liverpool: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League© EPA

Il Psg riceve il Liverpool nell'andata dei quarti di finale di Champions League. I campioni d'Europa ritrovano i campioni, uscenti, d'Inghilterra, affrontati l'anno scorso agli ottavi e battuti solo ai rigori al termine di un doppio confronto tutto spettacolo ed emozioni. Quel trionfo è stato il catalizzatore di una serie di ottimi risultati, culminati con la conquista del trofeo da parte dell'undici di Luis Enrique ai danni dell'Inter. Inoltre, aveva anche dato inizio a una ragguardevole serie di successi del Psg contro le squadre di Premier League, proseguita con l'eliminazione di Aston Villa e Arsenal nei turni successivi della scorsa edizione e con un comodo 8-2 complessivo contro il Chelsea agli ottavi di questa. "Non importa chi siano i favoriti perché in questo tipo di partita è impossibile averne uno - ha detto il tecnico dei francesi nella conferenza stampa della vigilia - e non credo che noi lo siamo. L'anno scorso tutti dicevano che il Liverpool era favorito e ci siamo qualificati noi".

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Dove vedere Psg-Liverpool: diretta tv e streaming

La partita tra Psg e Liverpool è in programma alle ore 21 ed è visibile in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video.

Psg-Liverpool, probabili formazioni

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luid Enrique. A disposizione: Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Hernandez, Mbaye, Mayulu, Lee, Ramos, Fernandez, Kamara.

LIVERPOOL (4-2-2-2): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, MacAllister; Szoboszlai, Wirtz; Salah, Ekitiké. Allenatore: Slot. A disposizone: Woodman, Chiesa, Gakpo, Gomez, Isak, Jones, Morrison, Nallo, Ngumoha, Nyoni, Robertson.

Psg-Liverpool, quote e pronostico

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