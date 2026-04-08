“Vado via con un sorriso triste”, Del Piero malinconico dopo la Champions. “Lui è anomalo”

L'andata dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e il Bayern Monaco è stato uno spettacolo per gli occhi. I bavaresi al Bernabeu si sono portati avanti sullo 0-2 grazie alle reti di Diaz e Kane , ma poi nel finale hanno subito la rete dell' 1-2 , firmata da Mbappe . Al ritorno, in Germania, i due giganti del calcio mondiale si giocheranno quindi l'accesso alle semifinali in un match tutt'altro che scontato e che si prospetta ricco di emozioni.

Del Piero dopo Real-Bayern: "Speriamo di arrivare a questi livelli"

La leggenda della Juve Alessandro Del Piero, inviato per Sky Sport, ha avuto la fortuna di poter vedere la partita da bordocampo: "Io me ne vado con un sorriso triste, diciamo così - ha detto al termine della partita -. Perché abbiamo assistito, da qui, a una partita eccezionale. Anche prima, proprio quando siamo qui, ti senti coinvolto in tutto: 4.000 tifosi del Bayern non hanno smesso un attimo di cantare. Il Bernabeu è andato a folate, si è riacceso sul 1-2. Prima i fischi, poi per un calcio d’angolo è stata un’apoteosi".

"È stato uno spot per il calcio, spettacolare - ha continuato Del Piero -. Pensare che siamo un filino lontani, noi italiani con le nostre squadre, dispiace: non siamo presenti in questa Champions League e non siamo ancora a questi livelli. Questo dispiace, perché queste sono due società che negli anni hanno costruito una consistenza e una continuità impressionanti. Quindi sì, un bel sorriso perché ho vissuto una serata meravigliosa, con un filo di tristezza, ma anche con la speranza di arrivare, magari il prima possibile, a questi livelli di spettacolo e di calcio che abbiamo visto stasera".