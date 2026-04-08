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“Vado via con un sorriso triste”, Del Piero malinconico dopo la Champions. “Lui è anomalo”

La leggenda Juve in estasi dopo Real Madrid-Bayern Monaco: "Dispiace per l'Italia, ma siamo lontani. È stato uno spot per il calcio"
3 min

L'andata dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e il Bayern Monaco è stato uno spettacolo per gli occhi. I bavaresi al Bernabeu si sono portati avanti sullo 0-2 grazie alle reti di Diaz e Kane, ma poi nel finale hanno subito la rete dell'1-2, firmata da Mbappe. Al ritorno, in Germania, i due giganti del calcio mondiale si giocheranno quindi l'accesso alle semifinali in un match tutt'altro che scontato e che si prospetta ricco di emozioni. 

Del Piero dopo Real-Bayern: "Speriamo di arrivare a questi livelli"

La leggenda della Juve Alessandro Del Piero, inviato per Sky Sport, ha avuto la fortuna di poter vedere la partita da bordocampo: "Io me ne vado con un sorriso triste, diciamo così - ha detto al termine della partita -. Perché abbiamo assistito, da qui, a una partita eccezionale. Anche prima, proprio quando siamo qui, ti senti coinvolto in tutto: 4.000 tifosi del Bayern non hanno smesso un attimo di cantare. Il Bernabeu è andato a folate, si è riacceso sul 1-2. Prima i fischi, poi per un calcio d’angolo è stata un’apoteosi".

"È stato uno spot per il calcio, spettacolare - ha continuato Del Piero -. Pensare che siamo un filino lontani, noi italiani con le nostre squadre, dispiace: non siamo presenti in questa Champions League e non siamo ancora a questi livelli. Questo dispiace, perché queste sono due società che negli anni hanno costruito una consistenza e una continuità impressionanti. Quindi sì, un bel sorriso perché ho vissuto una serata meravigliosa, con un filo di tristezza, ma anche con la speranza di arrivare, magari il prima possibile, a questi livelli di spettacolo e di calcio che abbiamo visto stasera".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da super Neuer a Kane: è lui il miglior attaccante al mondo?

Sulla prestazione del Bayern Monaco l'ex attaccante ha aggiunto: "60 minuti di grande forza, di squadra, di individui, di scelte perfette. Per vincere qua hai bisogno anche di subire un po', perché il Real quando ha messo Bellingham e Brahim veniva giù a folate. E poi ha ritrovato Neuer, che si è ricordato di essere il portiere numero 1 al mondo in questi anni e tanti altri piccoli dettagli. Tante parate e qualcuna pazzesca. Il Bayern è sembrato più squadra, il Real ha dimostrato di poter far male e ci è andato vicino diverse volte".

E un grande attaccante come Del Piero non poteva non commentare anche la partita di Harry Kane, autore del gol del momentaneo 0-2: "C'è poco da dire, è un attaccante anomalo. È grande e grosso, forte di testa, ma si abbassa e si muove bene. Oggi ha sbagliato tre cambi gioco e l'ho visto un po' macchinoso, ma ha senso del gol. A inizio secondo tempo gli arriva una palla e fa gol, e avrebbe potuto raddoppiare. Lui sa fluttuare, gli arriva una palla e fa 2-0, tutti a casa. È il migliore attaccante al mondo? Ha delle qualità incredibili e il Bayern ne va orgoglioso. Dipende dalle caratteristiche che chiedi al tuo attaccante: se cerchi un 9 puro probabilmente sì. Quanti altri numeri 9 puri abbiamo oggi? C'è Haaland, Mbappe è un 9 atipico, più fantasioso che altro, lo vedo meglio come seconda punta. Non vedo tanti altri come lui nel calcio mondiale".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

L'andata dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e il Bayern Monaco è stato uno spettacolo per gli occhi. I bavaresi al Bernabeu si sono portati avanti sullo 0-2 grazie alle reti di Diaz e Kane, ma poi nel finale hanno subito la rete dell'1-2, firmata da Mbappe. Al ritorno, in Germania, i due giganti del calcio mondiale si giocheranno quindi l'accesso alle semifinali in un match tutt'altro che scontato e che si prospetta ricco di emozioni. 

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La leggenda della Juve Alessandro Del Piero, inviato per Sky Sport, ha avuto la fortuna di poter vedere la partita da bordocampo: "Io me ne vado con un sorriso triste, diciamo così - ha detto al termine della partita -. Perché abbiamo assistito, da qui, a una partita eccezionale. Anche prima, proprio quando siamo qui, ti senti coinvolto in tutto: 4.000 tifosi del Bayern non hanno smesso un attimo di cantare. Il Bernabeu è andato a folate, si è riacceso sul 1-2. Prima i fischi, poi per un calcio d’angolo è stata un’apoteosi".

"È stato uno spot per il calcio, spettacolare - ha continuato Del Piero -. Pensare che siamo un filino lontani, noi italiani con le nostre squadre, dispiace: non siamo presenti in questa Champions League e non siamo ancora a questi livelli. Questo dispiace, perché queste sono due società che negli anni hanno costruito una consistenza e una continuità impressionanti. Quindi sì, un bel sorriso perché ho vissuto una serata meravigliosa, con un filo di tristezza, ma anche con la speranza di arrivare, magari il prima possibile, a questi livelli di spettacolo e di calcio che abbiamo visto stasera".

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