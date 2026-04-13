Yamal, la remuntada del Barcellona e la sfida a Simeone: "Posso fare la differenza! Vediamo se il Cholo..."

Parte la missione 'Remuntada'. Dopo il ko al Camp Nou per 0-2 firmato Alvarez e Sorloth, domani il Barcellona proverà a ribaltare l'Atletico Madrid e a qualificarsi alla semifinale di Champions League. Impresa tutt'altro che semplice, ma in cui Hansi Flick crede senza remore. Anche perché il tecnico tedesco ha dalla sua parte "il calciatore più forte del mondo", ovvero Lamine Yamal. E proprio il numero 10 ha accompagnato Flick nella consueta conferenza stampa della vigilia, facendo anche un invito particolare a... Diego Simeone, allenatore dei colchoneros.
Atletico-Barcellona, parla Flick
Così Flick in sala stampa: "Non è una finale, ma voglio vincere, ci crediamo e siamo concentrati al 100%. I tifosi sanno cosa serve, credo nella mia squadra e credo che possiamo farcela. È possibile, perché no?! Abbiamo bisogno di una difesa solida: dobbiamo essere forti in attacco, ma guardando le ultime partite si nota come sia la difesa a fare la differenza: sarà una partita diversa".
Il tecnico ha poi elogiato Yamal: "Sta giocando molto bene, sono davvero contento: gli ho detto che in questo momento è il migliore al mondo. Dobbiamo dargli l’opportunità di andare avanti". Flick ci ha tenuto pure a rimarcare che "ho detto in altre occasioni che dobbiamo giocare come una squadra, come un’unità, non mi preoccupo dei singoli giocatori". Importanti sarannon i dettagli: "Recentemente ho detto che le partite si decidono in base al ‘momentum’ e spero che domani sia dalla nostra parte".
"Non mi preoccupano i gol da segnare. In difesa..."
Quello che Flick reputa fondamentale è "l'atteggiamento, ciò che voglio vedere è il legami tra la squadra e i tifosi. Gli avversari terranno in considerazione le nostre prestazioni degli ultimi anni e questo può avere un effetto sulla nostra squadra. Ogni persona, ogni aspetto positiva è importante. Ho la sensazione che tutto vada nella direzione buona. Abbiamo qualità, nelle partite contro l’Atletico spesso siamo stati la squadra migliore". L'allenatore blaugrana ha poi ribadito che "ci sono situazioni in cui giochiamo molto bene e siamo in grado di segnare gol. Non mi preoccupa il fatto di dover segnare più gol, perché è il nostro stile, voglio giocare a calcio. Possiamo difendere meglio, ma dipende da tutta la squadra, non solo dalla linea difensiva. Bisogna difendere come un unico blocco: senza palla bisogna restringere gli spazi, essere più compatti".
Yamal, zero pressione alla vigilia Champions
Accanto a Flick in sala stampa c'è un fiducioso Lamine Yamal: "Siamo una squadra giovane, siamo tutti tifosi sfegatati del Barça, e lo abbiamo dimostrato tante volte. Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto per tutta la stagione, lottare per questo stemma: abbiamo tanta voglia di arrivare in semifinale e daremo il massimo". Yamal avrà tutti gli occhi addosso, ma non sembra avvertire la pressione: "Per fortuna gioco nel Barcellona e ci sono giocatori di grande qualità, veterani di livello mondiale che dimostrano ogni anno di essere tali: non credo che dipenda solo da me, ma anche fosse così non mi importerebbe", ha affermato con convinzione il fantasista spagnolo. "Abbiamo molti giocatori in grado di ribaltare il risultato da soli ed è per questo che ho fiducia nella squadra".
"Vediamo se Simeone..."
Sulla sua condizione: "Mi sento molto bene, non vedo l'ora che arrivi la partita di domani, sono motivato per questo". Yamal ha chiarito che "ho tanta voglia, ho sempre detto che all'inizio della stagione il mio livello è stato messo parecchio in discussione a causa della pubalgia . Mi piacciono questi momenti perché è quando emergono i veri giocatori, e non vedo l'ora che arrivi domani". Il 10 blaugrana in conferenza ha avuto anche la 'confianza' per scherzare a distanza con Diego Simeone: "Penso di poter fare la differenza. Vediamo se il Cholo mi fa un favore e mi mette in un uno contro uno con qualche giocatore, spero di sì".
Parte la missione 'Remuntada'. Dopo il ko al Camp Nou per 0-2 firmato Alvarez e Sorloth, domani il Barcellona proverà a ribaltare l'Atletico Madrid e a qualificarsi alla semifinale di Champions League. Impresa tutt'altro che semplice, ma in cui Hansi Flick crede senza remore. Anche perché il tecnico tedesco ha dalla sua parte "il calciatore più forte del mondo", ovvero Lamine Yamal. E proprio il numero 10 ha accompagnato Flick nella consueta conferenza stampa della vigilia, facendo anche un invito particolare a... Diego Simeone, allenatore dei colchoneros.
Atletico-Barcellona, parla Flick
Così Flick in sala stampa: "Non è una finale, ma voglio vincere, ci crediamo e siamo concentrati al 100%. I tifosi sanno cosa serve, credo nella mia squadra e credo che possiamo farcela. È possibile, perché no?! Abbiamo bisogno di una difesa solida: dobbiamo essere forti in attacco, ma guardando le ultime partite si nota come sia la difesa a fare la differenza: sarà una partita diversa".
Il tecnico ha poi elogiato Yamal: "Sta giocando molto bene, sono davvero contento: gli ho detto che in questo momento è il migliore al mondo. Dobbiamo dargli l’opportunità di andare avanti". Flick ci ha tenuto pure a rimarcare che "ho detto in altre occasioni che dobbiamo giocare come una squadra, come un’unità, non mi preoccupo dei singoli giocatori". Importanti sarannon i dettagli: "Recentemente ho detto che le partite si decidono in base al ‘momentum’ e spero che domani sia dalla nostra parte".
"Non mi preoccupano i gol da segnare. In difesa..."
Quello che Flick reputa fondamentale è "l'atteggiamento, ciò che voglio vedere è il legami tra la squadra e i tifosi. Gli avversari terranno in considerazione le nostre prestazioni degli ultimi anni e questo può avere un effetto sulla nostra squadra. Ogni persona, ogni aspetto positiva è importante. Ho la sensazione che tutto vada nella direzione buona. Abbiamo qualità, nelle partite contro l’Atletico spesso siamo stati la squadra migliore". L'allenatore blaugrana ha poi ribadito che "ci sono situazioni in cui giochiamo molto bene e siamo in grado di segnare gol. Non mi preoccupa il fatto di dover segnare più gol, perché è il nostro stile, voglio giocare a calcio. Possiamo difendere meglio, ma dipende da tutta la squadra, non solo dalla linea difensiva. Bisogna difendere come un unico blocco: senza palla bisogna restringere gli spazi, essere più compatti".