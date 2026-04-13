Simeone non si fida del Barcellona: "L'Atletico non penserà al 2-0 dell'andata, loro segnano sempre"

MADRID (Spagna) - "Loro fanno sempre gol , in 300 partite non hanno segnato solo in cinque occasioni. Dobbiamo portare la partita dove sappiamo di poter essere pericolosi e di far loro male". Lo afferma Diego Simeone ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League del suo Atletico Madrid con il Barcellona. Dopo la vittoria per 2-0 al Camp Nou nella gara d'andata di una settimana fa, il Cholo invita a non abbassare la guardia: "Non credo che quando comincerà la partita, i giocatori si ricorderanno del 2-0 . Certo, è vero che il risultato dell'andata esiste ma quando arriva il fischio d'inizio i giocatori pensano solo a vincere, questo varrà per entrambe le squadre", aggiunge.

Su Ruggeri

Poi, un passaggio su Matteo Ruggeri: "Sorpreso delle sue prestazioni? No, assolutamente no. Sta lavorando bene e spero che domani faccia un'altra grande partita". L'Atletico Madrid domani affronterà il Barcellona mentre sabato giocherà la finale di Coppa del Re di sabato. "Come gestiremo le emozioni e le pressioni? Con calma, consapevoli di quello che dobbiamo fare per vivere una settimana perfetta e con la certezza di sapere quale deve essere il nostro cammino".