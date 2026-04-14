Liverpool-Psg: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

I quarti di Champions si decidono ad Anfield. Dopo il 2-0 al Parco dei Principi, Liverpool e Psg si ritrovano al secondo e decisivo round valido per l'accesso alla semifinale. Gli uomini di Slot, che agli ottavi della scorsa stagione si erano arresi alla formazione di Luis Enrique ai calci di rigore in casa, sono quindi chiamati a una duplice missione: rimonta e riscatto. I campioni in carica, andati a segno a Parigi con Doue e Kvaratskhelia, si presentano all'appuntamento con alle spalle una striscia di 5 vittorie consecutive fra campionato e Champions, mentre i Reds ritornano in campo dopo a vittoria sul Fulham in Premier League, dove si colloca al 5º posto con 52 punti. Sullo stesso lato del tabellone di Liverpool e Psg ci sono Real Madrid e Bayern Monaco, attese mercoledì 15 all'Allianz Arena.