Pioggia di miliardi dalla Uefa: Juve, il nuovo scenario Champions che vale ancora di più

Un vero boom di entrate per le competizioni Uefa e, di riflesso, per le società che vu parteciperanno. A partire dal prossimo anno, infatti, l’organismo europeo dovrebbe generare circa un miliardo di euro annui da ricavi commerciali legati ai tornei per club , secondo quanto riportato da un’inchiesta del quotidiano britannico The Guardian. Questo risultato sarà possibile grazie alla prossima chiusura di due nuovi accordi di sponsorizzazione a livello globale, uno con un provider di servizi di pagamento e l’altro con un partner tecnologico. Entrare in Champions League, insomma, avrà dunque ancora più importanza.

Champions, aumentano i ricavi

Secondo il giornale inglese, si tratta di un aumento del 40% in questa specifica voce di entrata. Anche per i club italiani dunque partecipare alla Champions League diventa economicamente sempre più importante, così da giustificare ulteriormente la bagarre per arrivare ai primi posti in campionato. La Juve è attualmente quarta e, in virtù di queste novità, vorrà ancor di più mantenere l'attuale piazzamento (ad oggi le prime quattro sarebbero Inter, Napoli e Milan oltre ai bianconeri). Attualmente la Uefa distribuisce il 74% dei propri ricavi ai club della Champions League, il 17% a quelli dell’Europa League e il 9% alla Conference League. Di conseguenza, la crescita dei ricavi commerciali consentirà soprattutto alle squadre più importanti di ottenere maggiori guadagni.

"Entrate oltre i 6 miliardi"

Per quanto riguarda i diritti televisivi, nei cinque principali mercati europei sono stati ceduti lo scorso anno con incrementi significativi: +20% nel Regno Unito e +30% in Germania. L’organizzazione prevede che il valore complessivo dei diritti supererà i 5 miliardi di euro all’anno, portando così le entrate commerciali complessive oltre i 6 miliardi. Alla base di questa espansione ci sarebbe il passaggio dalla collaborazione con l’agenzia svizzera Team a quella con la società statunitense Relevent Football Partners, che ha rinnovato completamente il sistema di vendita dei diritti commerciali del calcio europeo.