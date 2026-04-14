Pioggia di miliardi dalla Uefa: Juve, il nuovo scenario Champions che vale ancora di più

Un vero boom di entrate per le competizioni Uefa e, di riflesso, per le società che vu parteciperanno. A partire dal prossimo anno, infatti, l’organismo europeo dovrebbe generare circa un miliardo di euro annui da ricavi commerciali legati ai tornei per club, secondo quanto riportato da un’inchiesta del quotidiano britannico The Guardian. Questo risultato sarà possibile grazie alla prossima chiusura di due nuovi accordi di sponsorizzazione a livello globale, uno con un provider di servizi di pagamento e l’altro con un partner tecnologico. Entrare in Champions League, insomma, avrà dunque ancora più importanza.
Champions, aumentano i ricavi
Secondo il giornale inglese, si tratta di un aumento del 40% in questa specifica voce di entrata. Anche per i club italiani dunque partecipare alla Champions League diventa economicamente sempre più importante, così da giustificare ulteriormente la bagarre per arrivare ai primi posti in campionato. La Juve è attualmente quarta e, in virtù di queste novità, vorrà ancor di più mantenere l'attuale piazzamento (ad oggi le prime quattro sarebbero Inter, Napoli e Milan oltre ai bianconeri). Attualmente la Uefa distribuisce il 74% dei propri ricavi ai club della Champions League, il 17% a quelli dell’Europa League e il 9% alla Conference League. Di conseguenza, la crescita dei ricavi commerciali consentirà soprattutto alle squadre più importanti di ottenere maggiori guadagni.
"Entrate oltre i 6 miliardi"
Per quanto riguarda i diritti televisivi, nei cinque principali mercati europei sono stati ceduti lo scorso anno con incrementi significativi: +20% nel Regno Unito e +30% in Germania. L’organizzazione prevede che il valore complessivo dei diritti supererà i 5 miliardi di euro all’anno, portando così le entrate commerciali complessive oltre i 6 miliardi. Alla base di questa espansione ci sarebbe il passaggio dalla collaborazione con l’agenzia svizzera Team a quella con la società statunitense Relevent Football Partners, che ha rinnovato completamente il sistema di vendita dei diritti commerciali del calcio europeo.
"Distribuzione ricavi, c'è il timore che..."
L'aumento previsto dei ricavi commerciali supera la crescita significativa che l'Uefa ha già ottenuto dalla vendita del primo blocco di diritti televisivi per il ciclo 2027-31 e porterebbe i guadagni annuali dell'organo di governo oltre i 6 miliardi di euro, un aumento significativo rispetto alla cifra attuale di 4,4 miliardi di euro. L'aumento dei ricavi della Uefa a partire dal prossimo anno secondo il The Guardian porterà però anche auna maggiore pressione sull'organo di governo del calcio europeo affinché modifichi il proprio modello di distribuzione per i club al di fuori dell'élite. La scorsa stagione sette club hanno ricevuto più di 100 milioni di euro in premi dalla Uefa, con il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, in testa alla classifica con 144.4 milioni di euro, alimentando i timori che il crescente divario finanziario possa danneggiare l'equilibrio competitivo del calcio europeo.
Un vero boom di entrate per le competizioni Uefa e, di riflesso, per le società che vu parteciperanno. A partire dal prossimo anno, infatti, l’organismo europeo dovrebbe generare circa un miliardo di euro annui da ricavi commerciali legati ai tornei per club, secondo quanto riportato da un’inchiesta del quotidiano britannico The Guardian. Questo risultato sarà possibile grazie alla prossima chiusura di due nuovi accordi di sponsorizzazione a livello globale, uno con un provider di servizi di pagamento e l’altro con un partner tecnologico. Entrare in Champions League, insomma, avrà dunque ancora più importanza.
Champions, aumentano i ricavi
Secondo il giornale inglese, si tratta di un aumento del 40% in questa specifica voce di entrata. Anche per i club italiani dunque partecipare alla Champions League diventa economicamente sempre più importante, così da giustificare ulteriormente la bagarre per arrivare ai primi posti in campionato. La Juve è attualmente quarta e, in virtù di queste novità, vorrà ancor di più mantenere l'attuale piazzamento (ad oggi le prime quattro sarebbero Inter, Napoli e Milan oltre ai bianconeri). Attualmente la Uefa distribuisce il 74% dei propri ricavi ai club della Champions League, il 17% a quelli dell’Europa League e il 9% alla Conference League. Di conseguenza, la crescita dei ricavi commerciali consentirà soprattutto alle squadre più importanti di ottenere maggiori guadagni.
"Entrate oltre i 6 miliardi"
Per quanto riguarda i diritti televisivi, nei cinque principali mercati europei sono stati ceduti lo scorso anno con incrementi significativi: +20% nel Regno Unito e +30% in Germania. L’organizzazione prevede che il valore complessivo dei diritti supererà i 5 miliardi di euro all’anno, portando così le entrate commerciali complessive oltre i 6 miliardi. Alla base di questa espansione ci sarebbe il passaggio dalla collaborazione con l’agenzia svizzera Team a quella con la società statunitense Relevent Football Partners, che ha rinnovato completamente il sistema di vendita dei diritti commerciali del calcio europeo.