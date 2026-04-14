Arbeloa: "Se c'è una squadra che crede nella 'remontada' quella è il Real". Bellingham: "Una finale"

"Abbiamo una gran voglia di giocare, siamo pronti a disputare una grande partita e siamo convinti di avere la possibilità di farcela. Se c'è una squadra che crede nella 'remontada' quella è il Real. Domani torneranno giocatori che all'andata non c'erano, nessuno può sapere quale sarà il risultato finale, ma noi sappiamo che usciremo dal campo comunque a testa alta". In queste parole tutta la carica che Alvaro Arbeloa cerca di trasmettere alla sua squadra, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions in casa del Bayern Monaco . All'andata i tedeschi si imposero per 2-1 al Bernabeu, di fatto ipotecando la qualificazione, ma non la pensa così il tecnico dei blancos, nè Jude Bellimgham , anche lui in conferenza stampa. "Ogni sconfitta in Champions per noi è un disastro, vista la situazione in cui siamo quella di domani è una finale, è una partita da tutto o niente, dobbiamo farci trovare pronti e cercare di cogliere ogni opportunità. Domani è il grande giorno", dice il centrocampista inglese.

Le parole di Arbeloa

Arbeloa spiega perchè il Real ci crede. "Non so quanti club possano dire di aver vinto la Coppa dei Campioni 15 volte. I giocatori ci credono, la società ci crede, i tifosi ci credono e di sicuro domani il Real darà tutto per farcela", le parole del tecnico del Madrid, consapevole che vincere a Monaco di Baviera è molto complicato e che al Bernabeu si è sprecata l'occasione per vivere in maniera diversa i prossimi 90 minuti. "E' una sfida in più per noi. La storia del Real Madrid è costruita su imprese apparentemente impossibili. Siamo pronti a lottare per rendere ancora più grande la storia di questo club", dice Arbeloa che tra l'altro rivendica il diritto di difendere anche la prestazione dell'andata. "Abbiamo perso, ma il loro portiere è stato il migliore in campo - dice riferendosi a Neuer -, se avessimo vinto non ci sarebbe stato nulla di strano, abbiamo dimostrato che possiamo batterli e chi conosce la storia del Real non può pensare che una nostra qualificazione sarebbe un miracolo. Anche il Bayern ha una grande storia, non so se si possa parlare di finale anticipata, so solo che dobbiamo concentrarci su noi stessi. Io sono molto fiducioso".