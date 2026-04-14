Diretta Champions League, Atletico-Barcellona e Liverpool-Psg: i quarti di finale in tempo reale

Riparte il grande spettacolo della Champions . I quarti d'andata hanno disegnato prospettive esaltanti e inattese con la sorpresa Atletico in casa del Barcellona in 10 e la vittoria rassicurante del Psg a Parigi contro il Liverpool . Ora si riparte con una sventagliata di campioni in grado di ribaltare o confermare: si giocano le prime due gare di ritorno. I colchoneros di Simeone ricevono i blaugrana a Madrid mentre la formazione campione d'Europa, guidata da Luis Enrique , fa visita ai Reds dopo il successo per 2-0 in casa nella gara di andata . Segui le due super sfide sul nostro sito in tempo reale.

Manca poco all'inizio delle prime due gare di ritorno dei quarti di finale. La vincente tra Atletico e Barcellona affronterà in semifinale una tra Arsenal e Sporting Lisbona mentre chi passerà il turno tra Liverpool e Psg giocherà contro Real Madrid e Bayern.

20:36

Quote e consigli su Liverpool-Psg

Numeri, statistiche e pronostico della sfida di Anfiel Road. LEGGI L'ARTICOLO

20:24

Yamal: "Rimonta possibile"

"È possibile la rimonta, per questo siamo qui. Dobbiamo giocare come sappiamo, con intensità senza perdere il nostro gioco. Non bisogna pensare che è un miracolo qualificarsi. È vero che iniziamo da 2-0 per l'Atletico Madrid, ma bisogna giocare come sappiamo fare" ha detto Lamine Yamal nella conferenza della vigilia.

20:10

Non c'è due senza tre?

19:58

Le formazioni ufficiali di Atletico-Barcellona

I due precedenti europei tra colchoneros e catalani sorridono ai madrileni, che hanno eliminato il Barcellona nella fase a eliminazione diretta di Champions già nel 2014 e 2016.

ATLETICO (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez.

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Koundé, Eric Garcia, Martin, Cancelo; Pedri, Gavi; Yamal, Fermin Lopez, Olmo; Ferran Torres.

19:52

Le scelte di Slot e Luis Enrique

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Isak, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. Allenatore: Slot.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

19:39

Barcellona, l'Uefa respinge il ricorso

La Uefa ha reso noto di aver respinto il ricorso del Barcellona per un episodio di fallo di mano avvenuto nell'andata dei quarti di Champions contro l'Atletico: Pubill aveva preso il pallone con la mano dopo un passaggio di Juan Musso ma per l'arbitro il gioco non era ancora ripreso. Il club blaugrana aveva presentato una protesta sulla decisione dell'arbitro di non assegnare il rigore, ritenendo che avesse avuto "un impatto diretto sull'andamento della partita e sul suo risultato". Ma l'Organo di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa ha dichiarato la protesta "inammissibile", si legge in un comunicato.

19:29

Gli arbitri delle due partite

C'è un po' di Italia nei quarti di finale della Champions. Maurizio Mariani è infatti l'arbitro designato dall'Uefa a dirigere Liverpool-Psg. Sarà assistito da Daniele Bindoni e Alberto Tegoni; quarto ufficiale Matteo Marchetti, al Var Marco Di Bello, Avar Aleandro Di Paolo. Atletico Madrid-Barcellona sarà invece arbitrata dal francese Clement Turpin.

19:15

Simeone: "Il Barcellona fa sempre gol"

"Loro fanno sempre gol, in 300 partite non hanno segnato solo in cinque occasioni. Dobbiamo portare la partita dove sappiamo di poter essere pericolosi e di far loro male. Non credo che quando comincerà la partita, i miei giocatori si ricorderanno del 2-0". Lo ha detto Diego Simeone ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League contro il Barcellona.

19:13

Le parole di Slot alla vigilia

"Abbiamo dimostrato davvero tante volte in questa stagione che nelle grandi partite siamo in grado di offrire una grande prestazione. C’è la convinzione che possiamo fare qualcosa di speciale, ma dobbiamo essere davvero, davvero speciali per riuscirci (in una rimonta), perché giochiamo contro i campioni d’Europa. Questo rende il compito più complicato, ma non impossibile". Così Arne Slot, allenatore del Liverpool, parlando in conferenza stampa alla vigilia.

(Stadio Metropolitano, Madrid)