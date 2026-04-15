Il Real è una furia, espulsioni e insulti agli arbitri: "Pessimi, siete un disgrazia"

Furia Real

Il secondo giallo mostrato dal direttore di gara Vincic a Camavinga è stato ritenuto troppo fiscale dai giocatori del Real Madrid che hanno subito contestato la scelta. Dopo le reti di Luis Diaz e Olise nei minuti finali, che hanno sancito l'eliminazione dei blancos, è esplosa la protesta ed è stata molto veemente. L'arbitro è stato accerchiato al centro del campo con tante parole che sono volate da parte dei calciatori del Real. Tra i più scatenati Arda Guler, rientrato in campo dalla panchina al fischio finale per attaccare l'arbitro. Come riportato da Alessia Tarquinio ai microfoni Prime, la protesta è stata prolungata con Jude Bellingham che si è rivolto così alla terna: "Siete pessimi, una disgrazia". Al ritorno negli spogliatoi è stato Rudiger a distendere il clima per evitare pesanti squalifiche, ma Arbeloa nel postpartita è diretto: "Partita rovinata"