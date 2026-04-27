Luis Enrique a caccia del bis in Champions dopo l'Inter: "La prima è stata un sollievo per tutti"

"Il Bayern ha giocatori fantastici, sappiamo che ci giochiamo una finale, ma per noi ogni partita vale tantissimo e il nostro obiettivo è ottenere sempre il massimo. Loro hanno grandi campioni e hanno disputato una grande stagione, ma noi siamo capaci di tutto e in campo ci fidiamo l'uno dell'altro". Così, alla vigilia della semifinale d'andata di Champions contro i campioni di Germania del Bayern, l'attaccante del Psg, Khvicha Kvaratskhelia. Per il georgiano ex Napoli stagione di altissimo livello e gol spettacolari. "Credo che il secondo gol contro il Nantes sia stato il più bello per me, ma ci sono ancora tante partite da giocare e spero di segnare gol ancora più belli", spiega il georgiano ai microfoni di Sky Sport. Reti, assist, dribbling e grandi giocate, ma anche un contributo in fase difensiva e in costruzione per Kvara. "Penso che il nostro modo di giocare sia difficile da capire per le altre squadre, qui l'obiettivo principale è attaccare e difendere, mister Luis Enrique dà tantissima libertà ai giocatori offensivi e per noi questo è fondamentale, siamo felicissimi di averlo come allenatore e io sono orgoglioso della scelta che ho fatto, sono contentissimo di giocare nel Psg", ha concluso Kvara.