Luis Enrique a caccia del bis in Champions dopo l'Inter: "La prima è stata un sollievo per tutti"

"Il Bayern ha giocatori fantastici, sappiamo che ci giochiamo una finale, ma per noi ogni partita vale tantissimo e il nostro obiettivo è ottenere sempre il massimo. Loro hanno grandi campioni e hanno disputato una grande stagione, ma noi siamo capaci di tutto e in campo ci fidiamo l'uno dell'altro". Così, alla vigilia della semifinale d'andata di Champions contro i campioni di Germania del Bayern, l'attaccante del Psg, Khvicha Kvaratskhelia. Per il georgiano ex Napoli stagione di altissimo livello e gol spettacolari. "Credo che il secondo gol contro il Nantes sia stato il più bello per me, ma ci sono ancora tante partite da giocare e spero di segnare gol ancora più belli", spiega il georgiano ai microfoni di Sky Sport. Reti, assist, dribbling e grandi giocate, ma anche un contributo in fase difensiva e in costruzione per Kvara. "Penso che il nostro modo di giocare sia difficile da capire per le altre squadre, qui l'obiettivo principale è attaccare e difendere, mister Luis Enrique dà tantissima libertà ai giocatori offensivi e per noi questo è fondamentale, siamo felicissimi di averlo come allenatore e io sono orgoglioso della scelta che ho fatto, sono contentissimo di giocare nel Psg", ha concluso Kvara.
Luis Enrique: "Bayern leggermente più avanti di noi"
"Bisogna sapersi difendere contro questo tipo di squadre. È una partita interessante per tutti i tifosi, tra due formazioni che stanno facendo un'ottima stagione. Anche le statistiche difensive contano, e anche sotto questo aspetto si affrontano le due migliori squadre d'Europa. In termini di costanza, il Bayern è leggermente avanti a noi". Lo dice il tecnico del Paris Saint Germain, Luis Enrique, alla vigilia della sfida casalinga contro il Bayern Monaco, valida per l'andata delle semifinali di Champions League.
"Prima finale è stata un sollievo, ora possiamo fare la storia"
"Abbiamo molto rispetto per le grandi squadre, come il Liverpool o il Chelsea, e anche dunque per il Bayern Monaco", aggiunge il mister spagnolo, ex Roma. Che, per l'occasione, avrà la rosa praticamente al completo: "Tutti gli allenatori puntano ad arrivare allo sprint finale della stagione nelle migliori condizioni possibili. Tutti i giocatori sono pronti, questa è la magia della Champions League, che dà ai calciatori un'energia speciale. Vogliono tutti esserci. Il resto dipende da molte cose. Non è un caso, siamo in un buon momento e siamo contenti che sia così". Dopo il successo dello scorso anno in finale contro l'Inter, il Psg vuole restare sul tetto d'Europa: "La prima volta è stata come un sollievo per tutti a Parigi, ora invece possiamo fare la storia. Siamo affamati e vogliamo migliorare ancora di più. Siamo entusiasti di giocare queste partite, non vediamo l'ora", ha concluso Luis Enrique.