Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Simeone: "Champions? Sognare è bello ma non ci deve niente nessuno. Sorloth calciatore incredibile"

Le parole del tecnico dell'Atletico Madrid alla vigilia della semifinale di andata contro l'Arsenal: "Partita dura, ci siamo preparati bene"
3 min
SimeoneAtletico-ArsenalChampions League
Simeone: "Champions? Sognare è bello ma non ci deve niente nessuno. Sorloth calciatore incredibile"© EPA

Il passato è il passato e il futuro va guadagnato. Alla vigilia della semifinale d'andata di Champions contro l'Arsenal, Diego Simeone non si aspetta regali speciali per il suo 56esimo compleanno ("sono già grato di poter stare con i miei figli e mia moglie, cerco di godermi quello che mi capita in questa vita") anche se l'Atletico Madrid, dopo le due finali perse (2014 e 2016) col Real, spera sia la volta buona. "E' straordinario per l'Atletico tornare a giocare una semifinale dopo tanti anni e farlo per la quarta volta da quando siamo qui - confessa il Cholo - Quella fiducia, quella speranza, quell'entusiasmo che ci trasmette la nostra gente ci farà molto bene. E' una partita dura, ci siamo preparati bene e andremo a giocarcela. Se sogno la finale? Sognare è bello, ma la realtà è ciò che accade sul campo. Ed è quello che facciamo noi e quello che Dio vuole". Simeone non sente pressione ma piuttosto "la responsabilità di essere vicini a un obiettivo enorme che il club non ha mai raggiunto. Ma bisogna prepararsi: è una partita di calcio che si decide con la personalità e il lavoro. Ci prepareremo bene per giocare la partita che immaginiamo e portarla dove crediamo di poter fare male".

Simeone: "Non ci deve niente nessuno"

Al suo Atletico Simeone chiede di giocare come ha fatto finora, "con intensità, col nostro stile di gioco", e stoppa sul nascere qualsiasi accenno di polemica. "Se mi preoccupa qualcosa che non riguardi il campo? Con tutto quello di cui devo preoccuparmi per l'Arsenal, non c'è spazio per preoccuparmi di altro". Per quanto riguarda l'attacco, Sorloth si candida per una maglia forte della doppietta siglata all'Athletic ("è un calciatore incredibile, sicuramente ci darà una mano durante la partita"), Lookman è ancora in dubbio mentre sul fatto che Alvarez sia stato accostato a vari club, fa spallucce: "Non sono nella testa di Julian ma è normale che un giocatore straordinario, molto forte come lui piaccia ad Arsenal, Barcellona, Psg". Infine, sull'idea che l'Atletico - viste le due finali perse col Real sotto la sua gestione - sia in credito con la Champions, il Cholo taglia corto: "Non ci deve niente nessuno: le cose si meritano e si conquistano, e bisogna che la fortuna sia dalla tua parte".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS