Simeone: "Champions? Sognare è bello ma non ci deve niente nessuno. Sorloth calciatore incredibile"

Il passato è il passato e il futuro va guadagnato. Alla vigilia della semifinale d'andata di Champions contro l'Arsenal, Diego Simeone non si aspetta regali speciali per il suo 56esimo compleanno ("sono già grato di poter stare con i miei figli e mia moglie, cerco di godermi quello che mi capita in questa vita") anche se l'Atletico Madrid, dopo le due finali perse (2014 e 2016) col Real, spera sia la volta buona. "E' straordinario per l'Atletico tornare a giocare una semifinale dopo tanti anni e farlo per la quarta volta da quando siamo qui - confessa il Cholo - Quella fiducia, quella speranza, quell'entusiasmo che ci trasmette la nostra gente ci farà molto bene. E' una partita dura, ci siamo preparati bene e andremo a giocarcela. Se sogno la finale? Sognare è bello, ma la realtà è ciò che accade sul campo. Ed è quello che facciamo noi e quello che Dio vuole". Simeone non sente pressione ma piuttosto "la responsabilità di essere vicini a un obiettivo enorme che il club non ha mai raggiunto. Ma bisogna prepararsi: è una partita di calcio che si decide con la personalità e il lavoro. Ci prepareremo bene per giocare la partita che immaginiamo e portarla dove crediamo di poter fare male".