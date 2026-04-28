Psg e Bayern danno spettacolo al Parco dei Principi: la spunta Luis Enrique con il duo Kvara-Dembele

Il Psg porta a casa la gara d'andata delle semifinali di Champions League e lo fa in modo decisamente pirotecnico. Al Parco dei Principi la gara tra la squadra di Luis Enrique ed il Bayern Monaco è infatti terminata col punteggio di 5-4 per i padroni di casa, con un Kvaratskhelia in grande spolvero assistito dal solito Dembelé. A sbloccare la gara sono però gli ospiti al 17' con un calcio di rigore, concretizzato dal solito Kane. I padroni di casa la riprendono subito al 24' con l'ex Napoli con un bel piazzato su cui nulla può Neuer. Dopo 7' i parigini vanno in vantaggio con un gran gol di testa di Joao Neves. Al 41' Olise mette a segno il gol del pari, trovando l'ennesimo gol in una stagione da incorniciare, ma all'ultimo minuto di recupero del primo tempo il Psg trova nuovamente il vantaggio con Dembele dagli undici metri.