Luis Enrique: "Psg-Bayern incredibile, non ricordo una partita così. Spettacolo per i tifosi di ogni squadra"

Luis Enrique ha commentato a fine gara la rocambolesca vittoria in Champions League per 5-4 del suo Psg contro il Bayern Monaco . Il tecnico dei parigini ha dichiarato: "Il gioco che hanno mostrato queste squadre ha fatto vedere che squadre siamo. È stata una gara eccezionale, da allenatore non ricordo una partita con questa intensità e questa voglia di vincere. Credo che i tifosi di qualunque squadra siano stati contenti di vedere questo spettacolo. È stata una partita incredibile a livello fisico e bisogna congratularsi con tutti. Quando hai tre gol di vantaggio pensi magari che sia un risultato molto positivo e l'avversario si prende molti rischi. Loro sono a un livello molto alto. È stato difficile per noi e voglio fare le congratulazioni a loro. C'è qualcosa da migliorare ma bisogna anche pensare che questa per loro è la terza sconfitta in stagione". Lo spagnolo ha poi concluso così: "Queste squadre hanno mostrato grande personalità e la loro mentalità. Se tutti si sono divertiti guardando questa partita va bene così".

Le parole di Dembele

"Due grandi squadre che attaccano, che non si fanno domande. E' una semifinale di Champions League.Siamo contenti del risultato, anche se sul 5-2 abbiamo un po' smesso di giocare. E' mancato un po' di tutto". Queste le parole di Ousmane Dembele ai microfoni di Canal +: "E' stata una partita incredibile, andremo a Monaco per vincere e qualificarci. Sarà una bella gara di ritorno. Non cambieremo la nostra filosofia: attaccheremo noi, ma anche loro attaccheranno".

Così Marquinhos nel dopogara

"Tutti gli amanti del calcio avranno apprezzato questa partita. In campo è stato un piacere giocare. Sono gare che si sognano per tutto l'anno. Entrambe le squadre hanno questa mentalità di non mollare mai, di andare sempre in avanti. E' stata una bella partita di calcio e sarà così anche lì". Queste le parole di Marquinhos ai microfoni di Canal +: "Abbiamo questo piccolo vantaggio, bisogna andare lì con la mentalità giusta per vincere. L'infortunio di Hakimi? In campo ha detto che si trattava di crampi ai flessori o al polpaccio".