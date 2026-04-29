Atletico-Arsenal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Dopo lo spettacolo nell'altra semifinale tra Psg e Bayern Monaco, torna la Champions League che vede affrontarsi al Wanda Metropolitano Atletico Madrid e Arsenal. I padroni di casa, ai quarti di finale, hanno eliminato il Barcellona di Lamine Yamal nel derby spagnolo mentre ha avuto la meglio, nel doppio scontro molto equilibrato, sullo Sporting Lisbona.