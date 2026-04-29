Atletico-Arsenal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Dopo lo spettacolo nell'altra semifinale tra Psg e Bayern Monaco, torna la Champions League che vede affrontarsi al Wanda Metropolitano Atletico Madrid e Arsenal. I padroni di casa, ai quarti di finale, hanno eliminato il Barcellona di Lamine Yamal nel derby spagnolo mentre ha avuto la meglio, nel doppio scontro molto equilibrato, sullo Sporting Lisbona.
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Atletico-Arsenal: dove vederla in tv e streaming
La semifinale di Champions Atletico-Arsenal, in programma alle ore 21 al Wanda Metropolitano, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Amazon Prime Video.
Le probabili formazioni di Atletico-Arsenal
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Marc Pubill, Le Normand, Ruggeri; G.Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone. A disposizione: Musso, Esquivel, Hancko, Lenglet, Julio Diaz, Mendoza, Johnny Cardoso, Nico Gonzalez, Obed Vargas, Almada, Alex Baena, Sorloth. Indisponibili: Gimenez, Barrios. Squalificati: /.
ARSENAL (4-2-3-1): David Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Arteta. A disposizione: Arrizabalaga, Setford, Calafiori, Dowman, Eze, Gabriel Jesus, Lewis-Skelly, Norgaard, Madueke, Mosquera, Salmon, Trossard. Indisponibili: Merino, Timber, Havertz. Squalificati: /.
ARBITRO: Makkelie (Olanda). ASSISTENTI: Steegstra-De Vries (Olanda). QUARTO UFFICIALE: Gozubuyuk (Olanda). VAR: Higler (Olanda). ASS. VAR: Van Boekel (Olanda).