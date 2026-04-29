Kvara strepitoso, Dembele pure. Kane e Olise fanno il possibile: pagelle Psg-Bayern:

Il Paris Saint-Germain batte 5-4 il Bayern Monaco nella semifinale di andata di Champions League, una partita ricca di emozioni e di gol che lascia tutto aperto in vista del ritorno. Kane porta in vantaggio i bavaresi su rigore al 17' pt, poi Kvaratskhelia pareggia al 25' pt e Joao Neves la ribalta al 33' pt. Al 41' pt arriva il 2-2 di Olise, ma al 50' pt il Psg torna in vantaggio con un rigore di Dembelé. All'11' st Kvaratskhelia trova la doppietta personale, poi al 13' st Dembelé segna il 5-2. Il Bayern risponde al 20' st con Upamecano e al 23' st con Luis Diaz. Il ritorno si giocherà mercoledì prossimo a Monaco di Baviera.
Pagelle Psg
Safonov 6.5 Sbroglia tre situazioni complicate.
Hakimi 6 Luis Diaz gli fa vivere le pene dell’inferno.
Marquinhos 6 Gestisce un giallo con esperienza.
Pacho 5.5 Ingenuo e posizionato male col corpo nell’azione del rigore, si perde Upamecano sull’azione del 5-3.
Nuno Mendes 5.5 Suda sette camicie contro Olise. Hernandez (38’ st) ng
Joao Neves 7 Si riscopre cecchino con un colpo di testa in torsione da centravanti.
Vitinha 7 Sale in cattedra in un secondo tempo in cui manda compagni in profondità che è un piacere.
Zaïre-Emery 6.5 Corre per quattro. Fabian Ruiz (19’ st) 5 Non entra mai nel ritmo della gara.
Doué 7 Regala colpi e giocate da urlo. Barcola (25’ st) 5.5 Non all’altezza dei compagni.
Dembélé 8 Due gol, un rigore procurato: notte da Pallone d’Oro.
Kvaratskhelia 8 Due gol pesantissimi e bellissimi. Mayulu (38’ st) ng
All. Luis Enrique 7.5 Calcio che flirta col divino.
Pagelle Bayern
Neuer 6 Gli manca un paratone, ma valli a prendere certi palloni.
Stanisic 5 È il meno tecnico e si percepisce in più situazioni. Kvara lo mette sui pattini.
Upamecano 7 In proporzione alle difficoltà, offre una prestazione importante, suggellata anche con un gol di un certo peso.
Tah 5.5 In campo aperto soffre la velocità dei diretti avversari.
Davies 5.5 Sfortunato nel rimpallo del rigore. Laimer (1’ st) 5.5 Qualche spazio concesso di troppo.
Kimmich 7 Oltre la tecnica, le verticalizzazioni e l’assist del 5-3, fa la differenza il suo carattere.
Pavlovic 6 Alterna buone intuizioni a letture non adatte al contesto. Jackson (48’ st) ng
Olise 7.5 Propizia l’azione del rigore dell’1-0 e per il 2-2 si mette in proprio. Come si ferma? Mistero.
Musiala 5.5 Il meno brillante dell’attacco. Trova poche fiammate contro il pressing parigino e si perde Neves sul 2-1. Goretzka (33’ st) ng
Luis Diaz 8.5 Fa il panico: attacca e spinge ogni volta che ha spazio davanti. Apre e chiude procurandosi il rigore dell’1-0 e con il gol del 5-4 che tiene aperta la contesa. Ed è una perla rara.
Kane 7.5 Una sentenza dal dischetto e una gestione palla magistrale, non sbaglia mai la scelta. Compreso il lancio per il 5-4 di Luis Diaz.
All. Kompany 7 Non è da tutti affrontare il Psg a casa propria con quella personalità e soprattutto non affondare dopo il 5-2.
Arbitro
Schärer 6.5 Rigori dubbi, ma gli episodi passano in secondo piano di fronte al rispetto che ha per la gara e per il gioco. Favorisce lo spettacolo: bravo.
Il Paris Saint-Germain batte 5-4 il Bayern Monaco nella semifinale di andata di Champions League, una partita ricca di emozioni e di gol che lascia tutto aperto in vista del ritorno. Kane porta in vantaggio i bavaresi su rigore al 17' pt, poi Kvaratskhelia pareggia al 25' pt e Joao Neves la ribalta al 33' pt. Al 41' pt arriva il 2-2 di Olise, ma al 50' pt il Psg torna in vantaggio con un rigore di Dembelé. All'11' st Kvaratskhelia trova la doppietta personale, poi al 13' st Dembelé segna il 5-2. Il Bayern risponde al 20' st con Upamecano e al 23' st con Luis Diaz. Il ritorno si giocherà mercoledì prossimo a Monaco di Baviera.
Pagelle Psg
Safonov 6.5 Sbroglia tre situazioni complicate.
Hakimi 6 Luis Diaz gli fa vivere le pene dell’inferno.
Marquinhos 6 Gestisce un giallo con esperienza.
Pacho 5.5 Ingenuo e posizionato male col corpo nell’azione del rigore, si perde Upamecano sull’azione del 5-3.
Nuno Mendes 5.5 Suda sette camicie contro Olise. Hernandez (38’ st) ng
Joao Neves 7 Si riscopre cecchino con un colpo di testa in torsione da centravanti.
Vitinha 7 Sale in cattedra in un secondo tempo in cui manda compagni in profondità che è un piacere.
Zaïre-Emery 6.5 Corre per quattro. Fabian Ruiz (19’ st) 5 Non entra mai nel ritmo della gara.
Doué 7 Regala colpi e giocate da urlo. Barcola (25’ st) 5.5 Non all’altezza dei compagni.
Dembélé 8 Due gol, un rigore procurato: notte da Pallone d’Oro.
Kvaratskhelia 8 Due gol pesantissimi e bellissimi. Mayulu (38’ st) ng
All. Luis Enrique 7.5 Calcio che flirta col divino.