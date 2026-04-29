Kvara strepitoso, Dembele pure. Kane e Olise fanno il possibile: pagelle Psg-Bayern:

Pagelle Bayern

Neuer 6 Gli manca un paratone, ma valli a prendere certi palloni.

Stanisic 5 È il meno tecnico e si percepisce in più situazioni. Kvara lo mette sui pattini.

Upamecano 7 In proporzione alle difficoltà, offre una prestazione importante, suggellata anche con un gol di un certo peso.

Tah 5.5 In campo aperto soffre la velocità dei diretti avversari.

Davies 5.5 Sfortunato nel rimpallo del rigore. Laimer (1’ st) 5.5 Qualche spazio concesso di troppo.

Kimmich 7 Oltre la tecnica, le verticalizzazioni e l’assist del 5-3, fa la differenza il suo carattere.

Pavlovic 6 Alterna buone intuizioni a letture non adatte al contesto. Jackson (48’ st) ng

Olise 7.5 Propizia l’azione del rigore dell’1-0 e per il 2-2 si mette in proprio. Come si ferma? Mistero.

Musiala 5.5 Il meno brillante dell’attacco. Trova poche fiammate contro il pressing parigino e si perde Neves sul 2-1. Goretzka (33’ st) ng

Luis Diaz 8.5 Fa il panico: attacca e spinge ogni volta che ha spazio davanti. Apre e chiude procurandosi il rigore dell’1-0 e con il gol del 5-4 che tiene aperta la contesa. Ed è una perla rara.

Kane 7.5 Una sentenza dal dischetto e una gestione palla magistrale, non sbaglia mai la scelta. Compreso il lancio per il 5-4 di Luis Diaz.

All. Kompany 7 Non è da tutti affrontare il Psg a casa propria con quella personalità e soprattutto non affondare dopo il 5-2.