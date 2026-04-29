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Che spettacolo Psg-Bayern Monaco: su Sky oltre 1 milione 133 mila spettatori medi 

È il miglior match senza squadre italiane in Champions League su Sky degli ultimi 4 anni, dopo la finale del 2022 tra Liverpool e Real Madrid
2 min
champions sky
Che spettacolo Psg-Bayern Monaco: su Sky oltre 1 milione 133 mila spettatori medi © EPA

TORINO - Grandi ascolti per la semifinale di andata di Uefa Champions League tra Psg e Bayern Monaco nella Casa dello Sport di Sky. Ieri, lo spettacolare match vinto dai parigini – dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – ha raccolto 1 milione 133 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 5,7% di share* e 2 milioni 262 mila spettatori unici**. Picco nelle battute finali della partita, con 1 milione 470 mila spettatori medi complessivi in total audience* e l’8% di share*. È il miglior match senza squadre italiane in Champions League su Sky degli ultimi 4 anni, dopo la finale del 2022 tra Liverpool e Real Madrid.  Ottimi anche i dati di Champions League Show, con lo studio postpartita di Federica Masolin e i suoi ospiti che ha registrato 355 mila spettatori medi* e oltre 1 milione di spettatori unici**.

Su SkySport.it sono stati 268 mila gli utenti unici, con 648 mila pageviews e 280 mila video views. Sui canali social ufficiali di Sky Sport le performance hanno registrato 1.2 milioni di interazioni e 13 milioni di video views. La social TV Audience ha raccolto 4.1 milioni di interazioni.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go

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