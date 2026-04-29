Alvarez risponde a Gyokeres, Atletico-Arsenal pari di rigore: la semifinale si decide al ritorno

MADRID (Spagna) - Il primo atto della seconda semifinale di Champions League termina in parità tra Atletico Madrid e Arsenal. Al Wanda Metropolitano è 1-1 tra Simeone ed Arteta con il verdetto rimandato a settimana prossima nel ritorno di Londra. Perfetto equilibrio in una partita decisa tutta dagli undici metri: nel primo tempo il vantaggio Gunners con Gyokeres , nella ripresa la risposta Colchoneros con Alvarez . Ma non sono mancate le emozioni con una traversa di Griezmann e un altro penalty, questa volta revocata al monitor, per un contatto in area madrilena tra Hancko ed Eze . All'Emirates si saprà chi proseguirà il suo cammino con direzione Budapest.

Rigore Gyokeres, proteste Atleti

Il primo vero squillo del match arriva al quarto d'ora: Alvarez si gira al limite dell'area e calcia verso lo specchio, bravo Raya a deviare in angolo. Dall'altra parte risponde Odegaard, servito in area da Gyokeres dopo una prepotente cavalcata da centrocampo, decisivo l'intervento di Cardoso a respingere il tentativo del capitano dei Gunners. Al 29' si fanno vedere nuovamente i Colchoneros, sempre con Alvarez ma il suo colpo di testa termina alto sopra la traversa. Non tarda la risposta ingelse, questa volta Madueke si accende dalla destra e calcia dal limite con il mancino, palla di poco al lato. Al 42' l'episodio: Gyokeres va giù davanti a Oblak per un contatto con Hancko, per l'arbitro Makkelie è rigore. Tra le proteste Atleti, Gyokeres si presenta sul dischetto e trasforma l'1-0 Arsenal.

Alvarez pareggia dal dischetto, decisivo il Var

La ripresa si apre con una punizione quasi perfetta di Julian Alvarez, sempre il più pericoloso: illusione del gol per il Metropolitano con il pallone che accarezza il palo e scivola sull'esterno della rete. Al 53' è doppia l'occasione Atleti: prima Lookman sbatte su Raya, Griezmann sulla respinta trova Gabriel sulla traiettoria della conclusione ravvicinata. Al 54' si scatenano ancora le proteste dei padroni di casa con un tocco di mano di White sulla conclusione di Llorente: Makkelie viene richiamato al monitor e assegna il penalty. Dagli undici metri si presenta Alvarez che lascia impietrito Raya per l'1-1 Atletico Madrid. Insistono gli uomini di Simeone che sfiorano il sorpasso al 64' con Griezmann, la traversa nega la rete al francese. Arteta cambia l'intero fronte offensivo, ma è assolo biancorosso e serve un super Raya per ipnotizzare Lookman al minuto 74. Al 78' il colpo di scena: Hancko atterra Eze in area di rigore, per Makkelie è ancora penalty. Lungo il check, chiamata al monitor e decisione cambiata tra le proteste dell'Arsenal. Ospiti che si riaffacciano da Oblak all'87' con Mosquera, conclusione potente ma centrale. In pineo recupero ci prova Molina per i Colchoneros, tiro secco che termina di poco alto. 1-1 e verdetto rimandato al ritorno dell'Emirates.