Furia Arteta: "Il rigore tolto è inconcepibile, l'arbitro lo ha visto tre volte"

Arteta non ci sta

È finita 1-1 la semifinale di andata di Champions League fra Atletico Madrid e Arsenal , disputata a Madrid.ha portato in vantaggio l'Arsenal allo stadio Metropolitano segnando su rigore al 44'.ha pareggiato per l'Atletico sempre su rigore al 56'. All'Arsenal è stato assegnato un altro rigore al 78' per un fallo di David Hancko su Eberechi Eze, ma la decisione è stata revocata poco dopo in seguito alla revisione video. La partita di ritorno si disputerà martedì prossimo in Inghilterra.

Furia da parte di Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, per il rigore prima dato e poi tolto dal Var contro l'Atletico Madrid nell'andata della semifinale di Champions. "Accetto il rigore che hanno deciso di darci contro, ma non ci va giù quello che ci hanno tolto col VAR. L'arbitro ha deciso di togliere il rigore ed è inconcepibile, lo ha visto tre volte e ha deciso di toglierlo, è questione di uniformità soprattutto se guardiamo quello che è successo in Psg-Bayern. E' un gol potenzialmente decisivo per la fase finale, non è concepibile", ha detto l'allenatore dell'Arsenal.