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Kompany: "Non cambieremo approccio, vogliamo rendere indimenticabile questo momento"

Il tecnico del Bayern Monaco ha presentato in conferenza stampa la semifinale di Champions contro il Psg
2 min

Aver preso cinque gol all'andata e doverne fare almeno due in più del Psg per andare in finale di Champions League non indurrà l'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, a stravolgere l'identità della sua squadra. "Se volessi fare qualcosa di completamente diverso rispetto al solito sarebbe una scelta sciocca", ha detto il tecnico in conferenza stampa alla vigilia della partita all'Allianz Arena, nella quale ritiene che nemmeno la formazione rivale cambierà stile di gioco, mentre spera di regalare un momento "indimenticabile" ai tifosi bavaresi.

Le parole di Kompany

"La squadra ha un ottimo rapporto con i suoi tifosi. C'è la sensazione che vogliamo provare a raggiungere insieme questo prossimo traguardo - ha aggiunto Kompany -. Abbiamo già vissuto momenti incredibili, ed è per questo che i tifosi credono che la squadra sia in grado di ripetersi domani. Vogliamo rendere questo momento indimenticabile", ha insistito, contando sul supporto dei 75.000 spettatori attesi domani allo stadio. "A inizio stagione, in pochi credevano che avremmo avuto ancora una possibilità di qualificarci alla finale di Champions League ed invece eccoci qui", ha sottolineato l'allenatore belga, che si aspetta una "partita intensa". In conferenza stampa c'era anche il difensore Jonathan Tah, che avrà il suo da fare domani: "Il nostro stile di gioco ci ha portato dove siamo ora. Quindi non credo che dobbiamo cambiare nulla, vogliamo giocare un calcio attraente e offensivo - ha detto -. Ovviamente, è anche molto impegnativo, per noi difensori, ma anche per i giocatori offensivi che si abbassano per difendere. Questo è il nostro stile di gioco e non lo cambieremo", ha ribadito.

 

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