Saka condanna l’Atletico e porta l’Arsenal a Budapest! In finale di Champions contro Psg o Bayern

LONDRA (Regno Unito) - Venti anni dopo l'ultima volta, l' Arsenal torna in finale di Champions League . All'Emirates Stadium, infatti, dopo l'1-1 dell'andata al Wanda Metropolitano di Madrid, Calafiori e compagni battono di misura l'Atletico di Simeone - con Ruggeri e Lookman dal 1', ma privo di Nico Gonzalez per infortunio - grazie al gol di Saka in chiusura di primo tempo . Nell'ultimo atto, in programma sabato 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest, i Gunners si giocheranno la Coppa dalle grandi orecchie contro la vincente della sfida di domani tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain (si riparte dal 5-4 in favore dei francesi).

Il match

Il primo guizzo è spagnolo e arriva all'11'. Griezmann mette in mezzo dalla destra, Raya si allunga e Simeone giunge per primo sul pallone, ma la sua conclusione viene respinta. La partita è molto equilibrata e priva di particolari emozioni, ma il risultato si sblocca improvvisamente al 45'. Trossard entra in area, sembra perdere l'attimo buono per il tiro ma poi conclude ugualmente con il destro trovando la pronta reazione di Oblak, ma il portiere sloveno non può nulla sul tap-in vincente a porta vuota di Saka. È la rete dell'1-0 che manda le due squadre negli spogliatoi. Al 6' della ripresa Lewis-Skelly sbaglia un retropassaggio di testa sul quale si avventa Simeone, il quale prova a saltare Raya ma subisce il ritorno di Gabriel poco prima di concludere, con il difensore brasiliano che salva in corner in scivolata. Cinque minuti dopo, Raya deve distendersi in tuffo sulla sua sinistra per fermare un destro di Griezmann. Gli uomini di Arteta hanno la chance del raddoppio al 21', quando Gyokeres spara alto di prima intenzione vanificando un perfetto assist dalla sinistra del neo entrato Hincapié. Nel finale, i padroni di casa gestiscono senza particolari affanni le ultime sfuriate offensive dei Colchoneros e portano a casa una vittoria che vale il biglietto per la finalissima di Budapest.