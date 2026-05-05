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Simeone: “Stavolta gli arbitri non ci hanno favorito. Arsenal, strapotere economico”

Il commento del tecnico dell'Atletico Madrid dopo l'eliminazione in semifinale di Champions League
3 min
SimeoneArsenal-AtleticoChampions League
Simeone: “Stavolta gli arbitri non ci hanno favorito. Arsenal, strapotere economico”© EPA

"Nei momenti decisivi del doppio confronto non siamo stati concreti. All'andata, nel secondo tempo, potevamo vincere ma non siamo riusciti a far gol. Anche oggi nella ripresa abbiamo fatto bene ma non siamo risusciti a portare il risultato dalla nostra parte. In ogni caso abbiamo combattuto con una squadra con una potenza economica diversa rispetto a noi. Questo è il calcio, qualcuno vince qualcuno perde". Lo ha detto Diego Simeone, a Sky Sport, dopo la sconfitta contro l'Arsenal nella semifinale di ritorno di Champions League. Sul potenziale rigore per l'Atletico: "Fallo di Calafiori su Griezmann? Ora non conta nulla parlarne. Era un rigore chiaro che non ci hanno dato. Nel calcio succede: gli arbitri a volte sbagliano contro di noi, altre volte ti favoriscono. Questa volta è andata contro di noi".

Simeone: "C'è delusione ma..."

Simeone ha poi aggiunto: "Ci sono modi e modi di perdere. Adesso ovviamente c'è delusione ma non posso dire nulla a questa squadra: non potevamo fare più di quello che abbiamo fatto. Siamo arrivati fino in semifinale, forse nessuno se lo aspettava a inizio stagione. Abbiamo incontrato una squadra fortissima come l'Arsenal e purtroppo abbiamo perso. Complimenti a loro e ad Arteta: è da tanto che lavorano per ottenere questi risultati".

 

 

Le parole di Koke

"Siamo molto dispiaciuti e amareggiati, ma orgogliosi. Abbiamo dato tutto. Abbiamo avuto occasioni, ma la palla non è voluta entrare. Li abbiamo messi alle corde". Così invece Koke ai microfoni di Movistar dopo il ko esterno dell'Atletico Madrid sul campo dell'Arsenal. "Il calcio è concretezza - spiega il centrocampista e capitano dei Colchoneros - è stata una stagione entusiasmante in Coppa del Re e in Champions. In campionato non siamo stati regolari né all'altezza. Questo gruppo sta crescendo molto, con tanti giovani, e in un futuro vicino lotterà per obiettivi importanti".

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