Simeone: “Stavolta gli arbitri non ci hanno favorito. Arsenal, strapotere economico”

"Nei momenti decisivi del doppio confronto non siamo stati concreti. All'andata, nel secondo tempo, potevamo vincere ma non siamo riusciti a far gol. Anche oggi nella ripresa abbiamo fatto bene ma non siamo risusciti a portare il risultato dalla nostra parte. In ogni caso abbiamo combattuto con una squadra con una potenza economica diversa rispetto a noi. Questo è il calcio, qualcuno vince qualcuno perde". Lo ha detto Diego Simeone, a Sky Sport, dopo la sconfitta contro l'Arsenal nella semifinale di ritorno di Champions League. Sul potenziale rigore per l'Atletico: "Fallo di Calafiori su Griezmann? Ora non conta nulla parlarne. Era un rigore chiaro che non ci hanno dato. Nel calcio succede: gli arbitri a volte sbagliano contro di noi, altre volte ti favoriscono. Questa volta è andata contro di noi".