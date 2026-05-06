Champions League, allarme incendio a Monaco di Baviera: ecco cos'ha fatto scattare l'allerta

Circa mille tifosi sono stati evacuati da un treno della metropolitana a Monaco di Baviera a causa di un principio di incendio, mentre si recavano alla semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. “A causa di un intervento dei vigili del fuoco alla stazione Dietlindenstrasse, la metropolitana con circa 1.000 tifosi a bordo è stata evacuata”, ha riferito la polizia di Monaco in un messaggio su X, segnalando anche “gravi disagi alla circolazione” nella zona. L’incidente ha portato alla sospensione della linea U6, una delle principali direttrici verso l’Allianz Arena, dove la gara è in programma alle 21. Le autorità hanno invitato tifosi e automobilisti a evitare l’area e utilizzare percorsi alternativi.
Monaco di Baviera: allarme incendio a causa...
Secondo le prime informazioni, riporta Bild, l’allarme incendio sarebbe stato causato da una sigaretta elettronica, rendendo necessario il ritiro del convoglio dal servizio. L’azienda dei trasporti locali Mvg ha fatto sapere di essere al lavoro per ripristinare “il più rapidamente possibile” la normale circolazione.
Nel frattempo, sulla zona sud di Monaco si sta formando una situazione meteo potenzialmente pericolosa, con l’arrivo di una cella temporalesca in rotazione. Il servizio meteorologico tedesco ha diramato un’allerta per maltempo in alcune aree della Baviera.