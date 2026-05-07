Luis Enrique: "Vogliamo fare un altro regalo ai tifosi. Oggi difese migliori dell'attacco"

Il Paris Saint-Germain fa 1-1 sul campo del Bayern Monaco e, dopo il 5-4 dell'andata, guadagna l'accesso alla finalissima di Champions. Sono Dembélé in avvio e Kane nel finale a mettere la firma sulla partita. Dopo nemmeno tre minuti, gli ospiti sono già in vantaggio. Kvaratskhelia chiede e ottiene un triangolo, si invola sulla sinistra e serve a rimorchio Dembélé , che buca Neuer con un mancino ravvicinato di prima intenzione. I padroni di casa tentano più volte l'approccio con la porta avversaria - sei i tiri nello specchio -, ma soltanto in pieno recuperano siglano l'1-1 grazie a Kane , che infila Safonov grazie a un potente mancino sotto la traversa. Manca però troppo poco al fischio finale e il risultato non cambierà più. Il prossimo 30 maggio, a Budapest, il Psg proverà a difendere il titolo nella finalissima contro l' Arsenal . Al termine della gara dell'Allianz Arena ha parlato il tecnico dei parigini, Luis Enrique .

Le parole di Luis Enrique

"Abbiamo giocato la partita con grande intensità. Oggi le difese sono state migliori dell'attacco. Ma il carattere mostrato contro una squadra vera come il Bayern Monaco penso sia molto positivo. Siamo felici di aver raggiunto la seconda finale consecutiva di Champions. Entrambe le squadre sono simili: amiamo avere la palla, difendere pressando alti. Abbiamo visto una gran bella partita e siamo molto felici perché è difficile giocare contro di loro". Per concludere, l'allenatore del Psg ha voluto dedicare il successo ai tifosi: "Tra due giorni è il mio compleanno e sono molto felice. Raggiungiamo la fase successiva e vogliamo regalare ai tifosi un altro bel regalo".