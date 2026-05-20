Fabian Ruiz tra bis Champions e amarcord Napoli: "Mi manca molto, da quando sono andato via..."

"Siamo felici di essere arrivati di nuovo in finale. Non sarà facile, sappiamo tutte le difficoltà che ci sono nel vincere la Champions. Affrontiamo una squadra forte, che ha vinto la Premier. Sarà una finale difficile, ma abbiamo voglia ed entusiasmo". Così Fabian Ruiz presenta la finale di Champions League in programma sabato 30 alla Puskas Arena di Budapest e che vedrà il Psg difendere il titolo conquistato nell'indimenticata notte di Monaco, dove il 31 maggio dello scorso anno i parigini hanno scritto un'inedita pagina della storia club - e contestualmente della stessa competizione che fino ad allora non aveva mai conosciuto in finale una debacle peggiore di quella dell'Inter di Simone Inzaghi - . Dall'altra parte del campo ci sarà l' Arsenal di Mikel Arteta , tornato a prendersi la Premier League dopo 22 anni e che in Champions vanta la finale di Parigi 2006 - persa contro il Barcellona di Frank Rijkaard - . Queste le parole dell'ex Napoli: "Il mio gol in semifinale dello scorso anno? Si fu il mio primo gol in Champions, in casa con l'Arsenal - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Fu una semifinale dura anche se vincemmo, ma la finale sappiamo che sarà diversa".

Fabian Ruiz: "Napoli manca molto"

E ancora: "Non possiamo dire niente. Luis Enrique ogni partita lui ci da dei dettagli nuovi e cosa dobbiamo fare per aiutare i compagni e vincere la partita. Contro il Bayern Monaco mi ha chiesto di aiutare Nuno Mendes, anche se è molto forte, con Olise. Spero che contro l'Arsenal tutti stiamo bene e di vincere la Champions. Se ho seguito la stagione del Napoli? Si lo seguo sempre e ci torno ogni volta che posso. Mi manca molto. Hanno vinto due scudetti da quando sono andata via, parlo spesso con i miei ex compagni". Atterrato a Parigi nell'estate 2022, Fabian Ruiz ha chiuso dopo 4 anni il proprio ciclo a Castel Volturno con un bilancio di 166 presenze, 22 gol e 15 assist.

Stesso numero di presenze accumulate con la maglia dei parigini nel bilancio aggiornato al 20 maggio e che riporta inoltre 16 reti e 26 assist. Oltre la Champions dello scorso anno, il palmarès dello spagnolo campione d'Europa nel 2024 con la Roja, contiene anche 1 Supercoppa Uefa, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Coppa Italia, 4 Ligue 1, 3 Supercoppe francesi e 2 Coppe di Francia.