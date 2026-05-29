Arteta carica l'Arsenal: "Strappiamo la Champions al Psg". Saka e Odegaard: "Per la storia"

"Luis Enrique un punto di riferimento"

Parlando di Luis Enrique, suo ex compagno di squadra al Barcellona e domani avversario a Budapest, Arteta ha detto: "È sempre stato un punto di riferimento fin da quando era un giocatore, perché era davvero speciale. In particolare, per quello che ha fatto con questo club e con questa squadra, si vede la sua impronta ovunque: l'identità, la mentalità, il modo in cui i giocatori si comportano, il modo in cui giocano. È stato una fonte d'ispirazione". Sulla sconfitta in semifinale della scorsa stagione contro il Paris Saint-Germain: "Rivedendo le partite, sono rimasto molto soddisfatto di ciò che ho visto. Ero ancora più fiducioso, convinto di quanto fossimo andati vicini alla vittoria e di quanto fossimo stati sfortunati in molti momenti a non raggiungere la finale. Anche le squadre si sono evolute sotto certi aspetti e sono sicuro che domani giocheremo una partita diversa". "Loro sono i detentori del titolo, quindi sono stati gli ultimi a guadagnarsi il diritto di sollevarlo. Attualmente sono i campioni, e noi siamo qui per strapparglielo", ha concluso.

Le parole di Ødegaard e Saka

“È qualcosa di speciale che possiamo raggiungere. Sono passati ventidue anni dall'ultima volta che abbiamo vinto la Premier League, e ora vogliamo fare la storia. Quando assapori la gioia di sollevare un trofeo, vuoi riviverla. Significherebbe tantissimo per tutti, quindi non vediamo l'ora di giocare”. Così il capitano dell'Arsenal Martin Ødegaard nel corso della conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro il Psg. "Dobbiamo sfruttare questa energia positiva e l'esperienza acquisita per domani e non vediamo l'ora di scendere in campo. Ho sognato di vincere questi trofei fin da quando ero bambino e giocavo a calcio con i miei amici. Sul piccolo campo vicino a casa mia, sognavo questi momenti, giocare questa finale e vincerla. Quel sogno mi accompagna da tutta la vita”, ha aggiunto il centrocampista norvegese. La stella dell'Arsenal Bukayo Saka ha invece dichiarato: "Abbiamo la giusta grinta per affrontare la partita. Sappiamo di poter scrivere la storia e questa è una motivazione sufficiente per noi. Ho vissuto questo percorso con il club, tra alti e bassi. Abbiamo visto cosa significasse per i tifosi... ma dobbiamo rimanere concentrati su questa partita e questo potrebbe rendere la parata a Londra domenica ancora più incredibile". "Abbiamo avuto una settimana per recuperare e prepararci. La partita non si deciderà nei minuti, ma nei momenti. Arteta ha chiarito che la sua missione era riportare il club dove merita di stare. Sono orgoglioso che ci siamo riusciti. È stato un lungo percorso, con qualche delusione lungo la strada. Ma ci siamo rialzati e siamo ripartiti", ha aggiunto l'attaccante inglese.