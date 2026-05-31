Pagelle Psg-Arsenal: Mostro Kvaratskhelia, Rice taglia e cuce, Marquinhos alza il muro!

La Champions League resta a Parigi. Nella finale della Puskas Arena di Budapest (Ungheria), il Psg si concede il bis battendo l'Arsenal ai rigori. Eppure i Gunners erano passati in vantaggio dopo appena sei minuti grazie alla rete del solito Kai Havertz, specializzato in gol pesanti. Nella ripresa, però, Mosquera atterra Kvaratskhelia in area e Dembélé dagli undici metri non sbaglia. Il risultato non cambia più, pertanto è la lotteria dei rigori a decretare l'esito finale, con l'errore di Gabriel che condanna Arteta e porta Luis Enrique di nuovo sul tetto d'Europa.
Pagelle Psg
Safonov 6.5 La partenza peggiore possibile: dopo 6’ Havertz lo fulmina. Poi si riprende dallo shock e salva i suoi in un paio di occasioni.
Hakimi 6.5 Gran duello con Trossard. E lo vince.
Marquinhos 7 Involontario assist sul vantaggio londinese: il suo rinvio carambola su Trossard e regala a Havertz un’autostrada verso Safonov. Si riscatta in chiusura di primo tempo quando ferma ancora Havertz. Nella ripresa si conferma baluardo.
Zabarnyi (1’ sts) ng
Pacho 6.5 Fisicità pazzesca e tecnica sopraffina.
Nuno Mendes 6 Quando sgasa l’Arsenal va in affanno. Lo fa, però, troppo poco. Impreciso dal dischetto si fa parare il tiro da Raya.
Fabián Ruiz 6.5 Il fosforo: non butta mai un pallone.
Zaïre Emery (5’ pts) ng
Vitinha 6.5 Solito meraviglioso metronomo, nel finale sfiora il 2-1.
Beraldo (1’ sts) ng
João Neves 6.5 C’è, si vede, si sente.
Doué 7 Un ragazzino meraviglioso che gioca con la classe di un veterano.
Dembélé 6.5 Prima conclusione al 44’ pt: alle stelle, ma al 20’ della ripresa è di ghiaccio e trasforma il rigore dell’1-1.
Kvaratskhelia 7.5 Sulle sue tracce si muove Mosquera. Come se non bastasse, poi, spesso e volentieri arriva anche Saka a raddoppiarlo. Il problema è che quando mette il turbo non ce n’è: prima costringe Mosquera al fallo da rigore che vale il pari, poi centra un palo clamoroso dopo una fuga di 35 metri. Semplicemente mostruoso.
Barcola (38’ st) 6.5 Con i suoi scatti rischia di essere decisivo. All. Luis Enrique 7.5 Realizza il back to back in Champions League, a cui unisce l’ennesima Ligue 1. Chapeau, Lucho.
Pagelle Arsenal
Raya 6.5 Sempre attento e reattivo, è costretto ad arrendersi a Dembélé. Ai rigori ne para uno, ma non basta.
Mosquera 5 Ringhia su Kvara, lo annulla egregiamente fino al 16’ della ripresa, quando la sgasata del georgiano lo costringe al fallo in area e al rigore che vale l’1-1.
Timber (21’ st) 6 Nessuna sbavatura e cerca pure di essere propositivo in avanti.
Saliba 7 Attentissimo e difatti per gli attaccanti del Psg è una serata discretamente complicata.
Gabriel 5 Fondamentale dopo 11’: anticipa in estirada Kvara nel cuore dell’area. Primo tempo perfetto e ripresa che fa il paio. Peccato, però, che sbagli il rigore decisivo facendo piangere di rabbia la parte biancorossa di Londra Nord.
Hincapie 6.5 Un moto perpetuo lì sulla sinistra.
Rice 7.5 Giocatore meraviglioso: taglia e cuci a centrocampo, ma di clamorosa qualità.
Lewis Skelly 6.5 Getta il cuore oltre l’ostacolo.
Zubimendi (1’ pts) ng
Saka 5.5 Arteta si aspettava molto, ma lui delude le attese e non incide mai.
Madueke (38’ st) 6 Si batte e si sbatte e reclama pure un rigore per un contatto in area con Nuno Mendes, ma l’arbitro la vede diversamente e lascia correre.
Ødegaard 6 Ordinato, nulla più: mai un guizzo.
Gyökeres (22’ st) 6 Sfiora il gol decisivo al 120’.
Trossard 5 Hakimi gli dà una bella ridimensionata.
Gabriel Martinelli (38’ st) ng
Havertz 7 Pronti via si fa uno scatto da centometrista e fulmina Safonov con un diagonale potentissimo. Il suo gol, però, alla fine servce a poco.
Eze (1’ pts) 4.5 Sbaglia il suo rigore e, assieme a Gabriel, serve ai Gunners una delusione cocente.
All. Arteta 6 Ha riportato la Premier nel nord di Londra. Gli sfugge sul più bello il double con la Champions.
Pagella arbitro
Siebert 5 Sbaglia nel non dare il secondo giallo a Mosquera in occasione del fallo in area su Kvaratskhelia che vale il rigore dell’1-1.