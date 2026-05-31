Pagelle Psg-Arsenal: Mostro Kvaratskhelia, Rice taglia e cuce, Marquinhos alza il muro!

La Champions League resta a Parigi. Nella finale della Puskas Arena di Budapest (Ungheria), il Psg si concede il bis battendo l'Arsenal ai rigori. Eppure i Gunners erano passati in vantaggio dopo appena sei minuti grazie alla rete del solito Kai Havertz, specializzato in gol pesanti. Nella ripresa, però, Mosquera atterra Kvaratskhelia in area e Dembélé dagli undici metri non sbaglia. Il risultato non cambia più, pertanto è la lotteria dei rigori a decretare l'esito finale, con l'errore di Gabriel che condanna Arteta e porta Luis Enrique di nuovo sul tetto d'Europa.