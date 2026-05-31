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Vitinha, che stoccata a Messi: "Mi ricordo cosa diceva di noi. Spero che ora ci stia guardando..."

La vittoria ai rigori contro l'Arsenal ha consegnato la seconda Champions League consecutiva al PSG: il centrocampista portoghese si è tolto un sassolino dalla scarpa
3 min
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Vitinha, che stoccata a Messi: "Mi ricordo cosa diceva di noi. Spero che ora ci stia guardando..." © © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

Grazie alla vittoria ai rigori contro l'Arsenal, il PSG ha vinto la sua seconda Champions League consecutiva. Un'impresa importante per la squadra di Luis Enrique, riuscita a pochissime squadre nel corso della storia. Il migliore in campo e vincitore del premio MVP è stato Vitinha (le pagelle), autore dell'ennesima prestazione di altissimo livello della sua stagione. Il portoghese, al termine della partita è stato quindi intervistato da TNT Sports, in cui ha mandato una stoccata a un suo ex compagno di squadra, Lionel Messi.

PSG, l'attacco di Vitinha a Messi: "Lo rispettiamo, però..."

Dopo l'errore di Gabriel e la vittoria ai rigori, Vitinha ha voluto mandare un messaggio chiaro al fuoriclasse argentino: "Quando lasciò Parigi per andare all'Inter Miami disse che non avremmo mai vinto una Champions League, ma oggi ne abbiamo vinte due di fila... Spero che stia guardando. Due Champions in due anni è incredibile e dice molto sulla crescita di questa squadra, siamo migliorati tanto e crediamo moltissimo in quello che stiamo facendo e costruendo, ma ovviamente rispettiamo molto Messi per tutto quello che ha fatto nel mondo del calcio. Però, sul campo, volevamo dimostrare alla gente che si sbagliava ed è esattamente quello che stiamo facendo".

Nonostante il tridente d'attacco stellare composto da Messi, Mbappe e Neymar, infatti, il PSG per anni non è riuscito a convincere in campo europeo. Proprio quando i tre fuoriclasse se ne sono andati, invece, la squadra francese sotto la guida di Luis Enrique ha cominciato a risplendere, come dimostrato dalle due Champions vinte consecutivamente. La profezia dell'argentino, quindi, non si è avverata: il PSG ha vinto eccome.

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