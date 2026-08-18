Openda si prende il Lione, Greenwood risponde per il Fenerbahce. Il Viking rimonta la Dinamo Zagabria

Nell'andata dell'ultimo turno delle qualificazioni alla prossima Champions League, il Lione ottiene un prezioso pareggio in casa del Fenerbahce: ospiti in vantaggio al minuto 40 con l'ex Juve Openda che di testa batte Ederson su cross di Tolisso. In apertura di ripresa arriva il pari dei padroni di casa firmato dal nuovo acquisto del Fenerbahce Greenwood, abile a mettere dentro su assist di Akturkoglu. Il ritorno si giocherà tra una settimana in terra francese al Groupama Stadium.
Il Viking ferma la Dinamo Zagabria
La Dinamo Zagabria si fa rimontare in casa dal Viking: alla formazione croata non basta il doppio vantaggio iniziale firmato da Benjo e Lisica: nella seconda frazione del primo tempo la squadra norvegese pareggia grazie alle firme di Christiansen e Tripic. Termina invece a reti inviolate l'ultimo match di serata tra Levski Sofia e AEK Atene.