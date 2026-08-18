Openda si prende il Lione, Greenwood risponde per il Fenerbahce. Il Viking rimonta la Dinamo Zagabria

Il Viking ferma la Dinamo Zagabria

La Dinamo Zagabria si fa rimontare in casa dal Viking: alla formazione croata non basta il doppio vantaggio iniziale firmato da Benjo e Lisica: nella seconda frazione del primo tempo la squadra norvegese pareggia grazie alle firme di Christiansen e Tripic. Termina invece a reti inviolate l'ultimo match di serata tra Levski Sofia e AEK Atene.