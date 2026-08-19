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Bodo tris, l'incubo Inter ad un passo dal girone Champions. Bene anche il Celtic

Fatali nella passata stagione ai nerazzurri, i norvegesi vincono in Olanda e insieme agli scozzesi si avvicinano alla League Phase
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Bodo tris, l'incubo Inter ad un passo dal girone Champions. Bene anche il Celtic© Getty Images

Nella passata stagione una netta vittoria ai playoff per eliminare l'Inter di Chivu, ora il Bodo Glimt si prepara per tornare nella League Phase della Champions grazie al successo ottenuto in trasferta nella finale di andata delle qualificazioni della massima competizione europea. In Olanda, sul campo del Nijmegen, la formazione di Knutsen si è imposta per 3-1 mettendo in discesa il ritorno di settimana prossima in Norvegia. Fet e un rigore di Helmersen indirizzano il match nel primo tempo, Aleesami ad inizio ripresa completa l'opera. Bischoff nel finale prova a tenere aperte le speranze del Nijmegen accorciando le distanze.

Gli altri risultati

Vince per 3-0 ma davanti al proprio pubblico, il Celtic che piega il Lask facendosi largo verso la fase a girone unico. In Austria servirà mantenere il triplo vantaggio aperto con la rete di Nygren e impreziosito dalla doppietta di Duran. Più equilibrati gli altri due match. Vince in campo neutro l'Hapoel Be'er Sheva che rimonta gli azeri del Sabah Baku: alla rete di Simic rispondono East e Zlatanovic. Perfetta parità tra Slovan Bratislava e Celje: Cerepkai per gli slovacchi, di Avdyli la risposta slovena.
 

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