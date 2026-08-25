Crollo Hapoel a Baku, il Sabah vola in Champions: il Beer Sheva scivola in Europa League

L' Hapoel Beer Sheva crolla in casa del Sabah Baku che si qualifica alla League Phase della Champions grazie alla vittoria per 5-2 ottenuta ai tempi supplementari. La formazione israeliana, forte del 2-1 nella gara d'andata, parte bene e dopo dieci minuti è già avanti grazie a Zlatanovic ma nel finale del primo tempo arriva la rete del pari firmata da Nwachukwu . La ripresa si apre con Mizrahi che al minuto 61 porta di nuovo in vantaggio l'Hapoel; al minuto 74 arriva di nuovo il pari dei padroni di casa grazie a Rakhmonaliyev. Ma nel finale di gara arriva la beffa per l'Hapoel: a tempo scaduto Mutallimov firma il gol del sorpasso che manda le due squadre ai supplementari. Qui la formazione israeliana crolla (terminando la gara in nove uomini) e gli azeri ne approfittano per dilagare grazie a Mbina e Mickels chiudendo il match sul 5-2.

Hapoel Beer Sheva in Europa League

L'Hapoel Beer Sheva scivola così in Europa League, competizione in cui parteciperanno anche Juventus e Milan. La formazione israeliana sarà inserita nel Plot 4 e solo venerdì 28 agosto scoprirà chi affrontare. Esito diverso invece per il Sabah Baku che a sorpresa parteciperà alla League Phase della Champions, dove potrebbe incontrare Inter, Napoli Roma e Como. A completare la serata sono in corso le altre due sfide Bodo-Nijmegen e Lask-Celtic.