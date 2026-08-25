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Crollo Hapoel a Baku, il Sabah vola in Champions: il Beer Sheva scivola in Europa League

La formazione israeliana, dopo aver vinto nel turno d'andata, è crollata ai supplementari subendo la manita dagli azeri
2 min
Crollo Hapoel a Baku, il Sabah vola in Champions: il Beer Sheva scivola in Europa League© EPA

L'Hapoel Beer Sheva crolla in casa del Sabah Baku che si qualifica alla League Phase della Champions grazie alla vittoria per 5-2 ottenuta ai tempi supplementari. La formazione israeliana, forte del 2-1 nella gara d'andata, parte bene e dopo dieci minuti è già avanti grazie a Zlatanovic ma nel finale del primo tempo arriva la rete del pari firmata da Nwachukwu. La ripresa si apre con Mizrahi che al minuto 61 porta di nuovo in vantaggio l'Hapoel; al minuto 74 arriva di nuovo il pari dei padroni di casa grazie a Rakhmonaliyev. Ma nel finale di gara arriva la beffa per l'Hapoel: a tempo scaduto Mutallimov firma il gol del sorpasso che manda le due squadre ai supplementari. Qui la formazione israeliana crolla (terminando la gara in nove uomini) e gli azeri ne approfittano per dilagare grazie a Mbina e Mickels chiudendo il match sul 5-2.

Hapoel Beer Sheva in Europa League

L'Hapoel Beer Sheva scivola così in Europa League, competizione in cui parteciperanno anche Juventus e Milan. La formazione israeliana sarà inserita nel Plot 4 e solo venerdì 28 agosto scoprirà chi affrontare. Esito diverso invece per il Sabah Baku che a sorpresa parteciperà alla League Phase della Champions, dove potrebbe incontrare Inter, Napoli Roma e Como. A completare la serata sono in corso le altre due sfide Bodo-Nijmegen e Lask-Celtic.

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