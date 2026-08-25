L'Hapoel Beer Sheva crolla in casa del Sabah Baku che si qualifica alla League Phase della Champions grazie alla vittoria per 5-2 ottenuta ai tempi supplementari. La formazione israeliana, forte del 2-1 nella gara d'andata, parte bene e dopo dieci minuti è già avanti grazie a Zlatanovic ma nel finale del primo tempo arriva la rete del pari firmata da Nwachukwu. La ripresa si apre con Mizrahi che al minuto 61 porta di nuovo in vantaggio l'Hapoel; al minuto 74 arriva di nuovo il pari dei padroni di casa grazie a Rakhmonaliyev. Ma nel finale di gara arriva la beffa per l'Hapoel: a tempo scaduto Mutallimov firma il gol del sorpasso che manda le due squadre ai supplementari. Qui la formazione israeliana crolla (terminando la gara in nove uomini) e gli azeri ne approfittano per dilagare grazie a Mbina e Mickels chiudendo il match sul 5-2.
Hapoel, Nijmegen e Celtic in Europa League
L'Hapoel Beer Sheva scivola così in Europa League, competizione in cui parteciperanno anche Juventus e Milan. La formazione israeliana sarà inserita nel Plot 4 e solo venerdì 28 agosto scoprirà chi affrontare. Esito diverso invece per il Sabah Baku che a sorpresa parteciperà alla League Phase della Champions, dove potrebbe incontrare Inter, Napoli Roma e Como. "Retrocede" in Europa League anche il Nijmegen che viene strapazzato dal Bodo/Glimt in trasferta: dopo il 3-1 dell'andata, i norvegesi calano il tris anche al ritorno grazie alle reti di Bjorkan, Auklend e Fonville (autorete) che decretano la loro qualificazione alla Champions League. La terza squadra della serata ad andare in Europa League è il Celtic che clamorosamente si fa recuperare dal Lask: dopo il 3-0 dell'andata, gli scozzesi vanno subito avanti con McGregor ma sono costretti ai supplementari dopo la rimonta degli austriaci che nei 90 minuti regolamentari calano il poker. Al 109' minuto è Adeniran (doppietta) a segnare il 5-1 che regala la Champions al Lask.