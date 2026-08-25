L' Hapoel Beer Sheva crolla in casa del Sabah Baku che si qualifica alla League Phase della Champions grazie alla vittoria per 5-2 ottenuta ai tempi supplementari. La formazione israeliana, forte del 2-1 nella gara d'andata, parte bene e dopo dieci minuti è già avanti grazie a Zlatanovic ma nel finale del primo tempo arriva la rete del pari firmata da Nwachukwu . La ripresa si apre con Mizrahi che al minuto 61 porta di nuovo in vantaggio l'Hapoel; al minuto 74 arriva di nuovo il pari dei padroni di casa grazie a Rakhmonaliyev. Ma nel finale di gara arriva la beffa per l'Hapoel: a tempo scaduto Mutallimov firma il gol del sorpasso che manda le due squadre ai supplementari. Qui la formazione israeliana crolla (terminando la gara in nove uomini) e gli azeri ne approfittano per dilagare grazie a Mbina e Mickels chiudendo il match sul 5-2.

Hapoel, Nijmegen e Celtic in Europa League

L'Hapoel Beer Sheva scivola così in Europa League, competizione in cui parteciperanno anche Juventus e Milan. La formazione israeliana sarà inserita nel Plot 4 e solo venerdì 28 agosto scoprirà chi affrontare. Esito diverso invece per il Sabah Baku che a sorpresa parteciperà alla League Phase della Champions, dove potrebbe incontrare Inter, Napoli Roma e Como. "Retrocede" in Europa League anche il Nijmegen che viene strapazzato dal Bodo/Glimt in trasferta: dopo il 3-1 dell'andata, i norvegesi calano il tris anche al ritorno grazie alle reti di Bjorkan, Auklend e Fonville (autorete) che decretano la loro qualificazione alla Champions League. La terza squadra della serata ad andare in Europa League è il Celtic che clamorosamente si fa recuperare dal Lask: dopo il 3-0 dell'andata, gli scozzesi vanno subito avanti con McGregor ma sono costretti ai supplementari dopo la rimonta degli austriaci che nei 90 minuti regolamentari calano il poker. Al 109' minuto è Adeniran (doppietta) a segnare il 5-1 che regala la Champions al Lask.